Un peatón muere atropellado por un taxi en Palma

Las carreteras de Mallorca se han vuelto a cobrar una nueva vida este verano. Un peatón de más de 60 años ha muerto atropellado por un taxi esta madrugada cuando se hallaba en mitad de la calle en el puente de Makro que pasa por encima de las vías del tren, en Palma.

Como consecuencia del impacto, el viandante, español, ha salido despedido unos 40 metros. Ha fallecido en el acto. El equipo médico del 061 ha tratado de reanimarle durante una hora, pero todos los esfuerzos han sido en vano. Finalmente, han confirmado el óbito.

La Policía Local de Palma se encarga de investigar el accidente de tráfico. El conductor del taxi, que circulaba en sentido a Son Cladera, ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia. El punto del siniestro es una zona de escasa visibilidad debido a un cambio de rasante. El peatón se hallaba en mitad de la calzada con un carrito de la compra cargado de efectos cuando ha sido arrollado, en una zona por la que no está permitido caminar. Los agentes investigan si estaba cruzando por ese tramo o bien andaba arrastrando un carrito con varios efectos. Ambas conductas no estarían permitidas, ya que en ese punto no hay un paso de peatones.

Los hechos han ocurrido hoy a las cinco y veinte minutos de la mañana en la calle Ter, en Palma. En concreto, en el puente que discurre sobre las vías del tren, entre el establecimiento comercial Makro y la calle Aragón. Un automóvil circulaba por esa zona cuando en un cambio de rasante ha atropellado a un peatón, con el que se ha topado de forma sorpresiva. El conductor no ha podido evitar arrollarle. Tras el golpe, el hombre, de entre 62 y 67años, según varias fuentes consultadas, ha salido despedido unos 40 metros.

De forma inmediata, nada más tener constancia del grave accidente, se han movilizado una UVI y una ambulancia básica del 061, así como las patrullas de la Policía Local de Palma. El personal sanitario ha asistido al afectado durante una hora. Han intentado recuperar sus constantes vitales, pero ha sido imposible, debido a las graves lesiones que había sufrido.

Posteriormente, el óbito ha sido comunicado al juzgado de guardia de Palma, que ha autorizado el levantamiento del cadáver. Los agentes de la Policía Local de Palma son los encargados de elaborar el atestado para aclarar las causas y las circunstancias en las que se ha producido el atropello mortal.