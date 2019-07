Una niña de 3 años, grave al tomar un éxtasis en un parque en Eivissa

Una niña de tres años de nacionalidad rusa se encuentra ingresada en estado grave en el hospital Son Espases después de haber ingerido metanfetamina en un parque mientras se encontraba de vacaciones en Eivissa con su familia, según informaron fuentes sanitarias. Aunque sigue ingresada en la UCI pediátrica del centro sanitario, su estado evoluciona favorablemente.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y tomó declaración a los padres. Según fuentes del instituto armado, los hechos tuvieron lugar el jueves a mediodía en un parque de Puig d'en Valls, situado en el término municipal de Santa Eulària, cuando la pequeña se encontraba con su madre y dos hermanos.

En un momento dado, la madre se percató de que la menor se había llevado a la boca un objeto de color naranja que había encontrado en el suelo del parque. Cuando habían transcurrido unos minutos, la pequeña se empezó a sentir mal. Los agentes confirmaron que la niña ingirió MDMA.

La menor ingresó en un primer momento en el hospital Can Misses al final de la mañana del jueves, pero finalmente tuvo que ser trasladada entre las 19 y las 20 horas al hospital Son Espases, en Palma, debido a la gravedad de su estado. La menor se encuentra a cargo de la UCI Pediátrica del centro sanitario de referencia de Balears.

A raíz de lo ocurrido a la niña, el Ayuntamiento de Santa Eulària anunció que extremará la vigilancia en los parques infantiles de Puig d'en Valls.

Desde el Consistorio explicaron que aún no tenían información oficial sobre el caso, pero que pedirán a la Guardia Civil, que tiene las competencias en seguridad ciudadana y lucha contra las drogas, que refuerce la vigilancia en la zona, a la vez que la Policía Local también multiplicará la presencia de patrullas.

Asimismo, un portavoz municipal señaló que no hay más casos similares a la intoxicación sufrida por esta menor en un parque de Eivissa, por lo que "no se puede pensar que sea algo habitual", aunque se va incrementar la vigilancia para que "aunque haya una posibilidad mínima de que pase, no vuelva a ocurrir", señaló.