Miembros de Greenpeace España cortan el acceso de vehículos a Madrid Central

Activistas de Greenpeace han cortado el acceso de vehículos a Madrid Central en la calle de Alcalá a primera hora de la mañana, en el primer día sin multas en este área de bajas emisiones, según han informado en su cuenta de Twitter.



Una decena de activistas de esta organización ecologista se ha sentado en la calzada de entrada a Madrid Central en la calle de Alcalá, cerca de la plaza de Cibeles, con pancartas con el logotipo de Greenpeace y lemas como "Madrid Central funciona" y "No más coches".







¡Acción! La policía ha retirado la pancarta pero los activistas encadenados resisten en el suelo del acceso a Madrid Central en el comienzo de la Gran Vía madrileña



?? https://t.co/7UmSq9ZZPj#MadridCentralFunciona pic.twitter.com/108aUOdyG8 — Greenpeace España (@greenpeace_esp) 1 de julio de 2019

Además, en las redes sociales Greenpeace Madrid ha pedido que los ciudadanos acudan con carteles a los piquetes informativos que lasituará a las 10.00 y las 19.00 horas en algunos puntos de los accesos de este área de bajas emisiones.El tráfico a primera hora de esta mañana en el centro de la capital durante el primer día sin multas es fluido, aunque también influye que este 1 de julio muchos de los madrileños están ya de vacaciones.Fuentes del centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid han señalado a Efe que es difícil hacer una evaluación sobre la influencia de la moratoria de multas en el tráfico, ya que a primera hora de la mañana la hora punta afecta más bien a los puntos de entrada a la capital por carretera.Los, hora de apertura de la mayoría de los comercios del centro, que esperan recibir una mayor afluencia de público al estar muchos de ellos en periodo de rebajas.Este lunes arranca la moratoria a las multas en Madrid Central tres meses -hasta el 30 de septiembre- en los que quienes accedan indebidamente a este área de bajas emisiones recibirán un aviso pero no serán sancionados, una medida que se toma en medio de(PP).Aunque solo pueden acceder a este espacio de 472 hectáreas los vehículos de los residentes, los coches con etiqueta Eco y Cero Emisiones y los que tengan distintivo B o C siempre que acudan a un aparcamiento, desde este lunes infringir esta norma no conllevará, como hasta ahora, 90 euros de multa.