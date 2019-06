El campeón de boxeo Wladimir Klitschko, rescatado del yate incendiado en Port Adriano

El legendario boxeador de pesos pesados Wladimir Klitschko fue uno de los nueve tripulantes que en la madrugada del lunes tuvieron que ser rescatados del 'UM7', un lujoso yate de alquiler que sufrió un incendio en la sala de máquinas y quedó a la deriva a unas nueve millas al sur de Port Adriano.



El deportista ucraniano, excampeón de los pesos pesados, que se retiró en agosto de 2017, publicó en las redes sociales un dramático vídeo del rescate. "Ten cuidado con lo que deseas: el destino cogió mi deseo de "más adrenalina" un poco demasiado literalmente y nuestro yate el pasado domingo por la noche acabó ardiendo y la familia y amigos siendo evacuados por los guardacostas y el equipo de rescate de los bomberos", tuiteó.





Be careful what you wish for: fate took my wish for "some #adrenalin" a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song?? pic.twitter.com/sGN7xfG5JM