La Policía apunta a una doble negligencia en la muerte de la niña en el colegio La Salle

La investigación de la Policía Nacional sobre la muerte en mayo de una niña de cuatro años por una posible reacción alérgica en el colegio La Salle de Palma apunta a una doble negligencia del personal del centro educativo. Por un lado, los agentes del Grupo de Homicidios señalan en su atestado que una camarera y una monitora del comedor dieron a la pequeña un helado que no podía tomar por su alergia a la proteína de la leche. Por otro, cuestionan que el único trabajador sanitario, una auxiliar de enfermería, no comprobara si la menor respiraba y la dejara a cargo de profesores en plena crisis para ir en busca de la ambulancia. De las pesquisas se desprende que la información inicial que recibió el 061 sobre las constantes vitales de la niña fue confusa y la Policía pide también analizar las indicaciones que dio este servicio para prestar los primeros auxilios a la víctima. La investigación sigue abierta, a la espera de que los análisis aclaren si la menor falleció por una reacción alérgica. Sus padres se han personado en la causa judicial como acusación particular a través del letrado Daniel Castro.

Según las pesquisas, la niña padecía una alergia a la proteína de la leche, hecho conocido por el colegio y la empresa que gestiona el comedor. En su silla había una inscripción a rotulador que alertaba de esta dolencia. El pasado 24 de mayo, la monitora que estaba a su cargo pidió el postre de la niña a la camarera responsable de los niños alérgicos. Esta regresó con un helado –un sándwich de nata– y se lo dio a la monitora, que a su vez se lo entregó a la menor. La Policía comprobó que la caja del producto advierte que, pese a no tener lactosa, contiene proteína de leche de vaca, por lo que la víctima no podía tomarlo.

La niña comió la mitad del helado y poco después empezó a quejarse de dolor en el abdomen. La monitora alertó a la auxiliar de enfermería del colegio y comprobó que la niña empezaba a vomitar, no hablaba y estaba sudorosa. Quedó inconsciente pero respiraba cuando llegó la responsable de la enfermería y varios profesores. Al llegar a las dependencias médicas, la tumbaron en una camilla y alertaron por teléfono al 061. Habían pasado ocho minutos desde que la niña empezó a sentirse mal, según la investigación.

En su primera llamada al servicio de emergencias, la auxiliar de enfermería alerta de "una niña con alergia que no respira". Esta trabajadora, sin embargo, aseguró después a la Policía que en ningún momento llegó a comprobar si la menor respiraba porque ella estaba buscando su medicación. Añadió que ni siquiera le informaron de que había tomado un helado de nata y que no detectó síntomas de que sufriera una reacción alérgica.

A la doctora del 061 que atendía la llamada le dijeron luego varias veces que la niña respiraba y tenía pulso, por lo que aquella les indicó que en ese caso no le inyectaran adrenalina, como establecen los protocolos para casos de reacciones alérgicas, y esperasen a la ambulancia. La auxiliar salió entonces de la enfermería para ir a esperar a la ambulancia, una decisión que la Policía cuestiona en su extenso atestado, y dejó a la niña a cargo de dos profesores, uno de los cuales le practicó maniobras de reanimación. Cuando seis minutos después del primer aviso llegó la ambulancia, los facultativos encontraron a la niña en parada cardiorrespiratoria y solo pudieron certificar su fallecimiento.

Los investigadores del grupo de Homicidios se muestran prudentes en sus conclusiones, ya que no se ha podido aclarar todavía la causa de la muerte de la niña y se está a la espera de varias analíticas. Sin embargo, apuntan en sus valoraciones a las dos trabajadoras que dieron el helado a la menor y a la intervención de la auxiliar de enfermería del colegio. La Policía sostiene que debe aclararse también la actuación de la doctora del 061 que dio las instrucciones por teléfono sobre los primeros auxilios a prestar a la pequeña, que según los agentes habría podido recibir información errónea sobre el estado real de la niña.