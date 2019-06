El padre del bebé rescatado en una playa de Gijón: "Salí a pasear donde rompe el mar y a alguien le pareció extraño"

David Martín, el hombre que el pasado domingo fue derivado al Hospital de Jove tras causar una alarma entre los viandantes al ser localizado caminando con un bebe en sus brazos a orillas de la playa de San Lorenzo ha dicho que "todo se trata de un malentendido". El hombre que ya está en libertad tras pasar varios exámenes en dicho hospital realizaó sus declaraciones en la RTPA.

"Vimos muy cerca la playa, salí a pasear con la niña donde rompe el mar y fui descalzo", dijo el hombre y padre de la niña. El suceso tuvo lugar el domingo poco más tarde de las ocho de la mañana. El hombre fue divisado por varias personas desde el paseo del Muro con una niña en brazos de apenas 45 días de vida. "Alguien nos vio y le debió parecer muy extraño y decidió llamar a la policía. No entendía muy bien lo que pasaba, fue todo un malentendido, no ocurrió nada, me llevaron al hospital de Jove, me hicieron un montón de análisis pero no salió nada".



Investigación

La Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional se encuentra al frente de esta investigación para dar por zanjado lo ocurrido. Ayer por la tarde, de hecho, se entrevistaron con los padres del bebé, por separado, para conocer las versiones y así esclarecer este incidente que causó un enorme revuelo en la mañana del domingo entre los paseantes habituales del Muro de San Lorenzo. Al tiempo, el padre del bebé hizo entrega ayer en la Comisaría de El Natahoyo los resultados de las pruebas que le realizaron en el área de psiquiatría del Hospital de Jove para incorporarlas al informe policial y dar por cerrada una alarma que no fue tal.