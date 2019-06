Una peligrosa siesta en el Parc de la Mar

Agentes de la Policía Local de Palma encontraron el pasado jueves a un joven que estaba durmiendo a pierna suelta en el Parc de la Mar. El problema es que le había vencido el sueño junto a la entrada al aparcamiento subterráneo, y había quedado con las piernas sobre la calzada, en una posición muy peligrosa. Los policías se aseguraron primero de que todavía tenía las extremidades intactas y le aconsejaron que fuera a dormir la siesta en un lugar más tranquilo.



A pleno sol

La Guardia Civil puso a prueba el pasado miércoles al numeroso público que acudió al acto de celebración del 175 aniversario de su fundación. El evento se desarrolló en el patio de la Comandancia bajo el sol inclemente del mediodía. Militares, guardias y policías aguantaron impertérritos de riguroso uniforme de gala, al igual que los civiles, la mayoría con traje y corbata. El rigor del sol obligó a mover varias sillas para que algunos de los asistentes de más edad pudieran estar a la sombra. Entre los acalorados asistentes, el diputado electo por Ciudadanos y exdirector del cuerpo, Joan Mesquida, que mantiene grandes simpatías entre muchos guardias civiles.



Los amigos irlandeses

Entre los que más debieron sufrir los efectos del calor estaban los dos oficiales de la Garda irlandesa que fueron condecorados por su colaboración enla investigación del asesinato de un compatriota en Costa de la Calma en 2016. Un turista fue asesinado por error por un sicario contratado por una organización criminal irlandesa. El intercambio de información entre la Garda y la Guardia Civil fue fundamental para resolver el crimen. Estos contactos todavía se mantienen hoy en día con otras investigaciones en marcha.



El okupa arrepentido

"Este piso solo me da problemas". Con estas palabras, un okupa entregaba las llaves de un inmueble de la calle José María Usandizaga de Palma a la Policía Local. Los agentes le habían sorprendido cuando pretendía actuar de improvisado casero de una vivienda, cuyo titular era un banco, y se introducían dos parejas para residir allí. El sujeto que tenía las llaves había vivido allí como okupa y ahora pretendía cobrarles un 'alquiler' de 200 euros a los moradores por una vivienda que no era suya. Los policías les instaron a sacar sus enseres de la casa y el presidente de la comunidad se lo comunicó a la entidad propietaria.



Amenazas ficticias

El último episodio de la misteriosa singladura del velero Dreamland con tres tripulantes a bordo y que acabó en Sicilia fue una sorprendente denuncia contra su propietario por supuestas amenazas de muerte. El barco fue alquilado el pasado 9 de febrero y el contrato establecía que no podía salir de aguas de Balears. La supuesta excursión de los tres veteranos se convirtió en una sospechosa travesía que concluyó en el puerto de Siracusa. Al regresar el barco a Palma, el patrón denunció al dueño por supuestas amenazas de muerte cuando la Guardia Civil registraba minuciosamente la embarcación. No consta acreditado que le dijera "te voy a matar, hijo de p...", reza la sentencia por la que absuelve al patrón del velero.



Confesión estéril

Un hombre condenado por matar a una mujer en Eivissa explicó durante el juicio celebrado el pasado lunes una surrealista y esperpéntica escena vivida cuando confesó el crimen. Según contó, tras el homicidio viajó a Madrid y acudió a los juzgados de la capital para explicar lo que había hecho. Entregó un documento a un funcionario en el que decía: "Me presento hoy ante la Justicia por un delito de sangre. He dado muerte a una persona en Ibiza". El empleado público no realizó comprobación alguna y lo despachó con premura. "Ya le notificarán algo. Vuelva en 15 días", le respondió. El hombre, que no daba crédito, se dirigió entonces a un policía para insistir en su confesión. Y fue este agente el que inició los trámites para comprobar si lo que contaba era cierto, como así fue.



Solidaridad benemérita

Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de la Guardia de Balears han puesto en marcha una bonita iniciativa solidaria contra el cáncer de mama. Los guardias están vendiendo parches del grupo con tonos y lazos rosas para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. La campaña está teniendo un gran éxito y ha tenido el apoyo de diferentes personalidades, como Joan Mesquida.



Malos tratos y aborto

La Audiencia de Palma en una reciente sentencia condenatoria contra una mujer por trata de seres humanos, prostitución coactiva e inmigración ilegal le ha impuesto seis años y medio de prisión al tener en cuenta que la víctima llegó a España corriendo peligro su vida debido a que tuvo que viajar de Libia a Italia en una patera. Además, el tribunal también ha tenido en consideración la personalidad de la acusada, ya que maltrataba a la perjudicada e incluso la hizo abortar.



Necesito mi teléfono

Hace unos días, al final de una vista oral en la Audiencia de Pama en la que dos acusados se conformaron con dos años de prisión por traficar con drogas en Inca, uno de ellos se dirigió al tribunal para formular una pregunta. La sala le dio permiso y el joven pidió su teléfono móvil. "Necesito recuperar mi teléfono porque tengo cosas importantes", indicó como si esta fuera una de las mayores preocupaciones que tenía.