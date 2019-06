Denuncian la desaparición de un británico de 28 años en Ibiza

Un joven padre escocés lleva desaparecido desde el lunes en Ibiza, lugar donde se encuentra de vacaciones, según publica el The Sun.

Johny Doherty tiene 28 años y la última vez que se le vio fue en una fiesta de cumpleaños que se celebraba en una casa en el municipio de Santa Eulària, en la zona de Cap Martinet.

Jordana, la hermana del Johny, ha explicado a The Sun que han denunciado la desaparición tanto en la Guardia Civil de Ibiza como en Reino Unido. "La Guardia Civil comenzó a buscarlo ayer en la inmediaciones de la villa donde fue visto por última vez y hoy también se mantenía el operativo de búsqueda. Además, mi padre ha volado a Ibiza para ayudar en lo que pueda", añade este familiar.

Al parecer, el joven se alojaba en una villa de Santa Eulària con unos amigos, donde el lunes tuvo lugar la celebración del cumpleaños de uno de ellos.



Cuando bebe alcohol "pierde facultades"

Jordana explica a The Sun que "se suponía que -Johny- se había ido ya a dormir, pero cuando sus amigos empezaron a recibir llamadas de familiares Reino Unido alertándoles de que lo vigilaran se dieron cuenta de que no estaba en su cama". La hermana cuenta que el desaparecido tiene una alta intolerancia al alcohol y que cuando bebe "pierde sus facultades mentales". Añade que no sabe qué puede haberle ocurrido.

Los amigos de Johny Doherty también están intentando lozalizarlo. Para ello están pidiendo la colaboración ciudadana a través de la denuncia que han publicado en las redes sociales. En los posts aseguran que Doherty no lleva encima ni dinero ni teléfono móvil. Una amiga del desaparecido ha publicado un teléfono al que llamar en el caso de que alguien lo vea.