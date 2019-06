Piden 12,5 años de cárcel a dos hombres por violar a una turista en Alcúdia

La fiscalía reclama sendas condenas de doce años y medio de prisión para dos hombres acusados de violar a una turista en el Port d'Alcúdia. Los sospechosos han negado hoy, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Palma, haber agredido sexualmente a la víctima, que no ha querido comparecer en la vista. Según los procesados fue ella quien llevó la iniciativa en un breve escarceo con ambos, pero en ningún momento la forzaron. "Actuaba muy promiscuamente, como si estuviéramos en Magaluf", ha dicho uno de ellos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de septiembre de 2014. Los dos acusados han explicado que trabajaban en un hotel de la zona en el que la denunciante estaba alojada. Según han contado, esa noche estuvieron los tres en una discoteca del Port d'Alcúdia. Al salir, ella quiso ir a la playa y la acompañaron. Los dos hombres han explicado que se metieron en el agua. "Ella me abrazó, me tocó y quiso que la penetrara. Yo me salí porque no llevaba preservativo", ha señalado uno de ellos. El otro ha contado que la mujer le llevó al agua, donde se frotaron con la ropa interior puesta. Los dos han negado tajantemente haberla sujetado o agarrado para forzarla a mantener relaciones sexuales, como sostiene la fiscalía.

Policías y guardias civiles han relatado que aquella noche acudieron al hotel donde se alojaba la víctima porque estaba "muy nerviosa y ansiosa", pero no pudieron tomarle declaración sobre lo ocurrido. La ginecóloga y la forense que la atendieron en un hospital han afirmado que no presentaba lesiones en los genitales que evidenciaran una agresión sexual.

La denunciante no ha comparecido en el juicio, pese a los intentos del tribunal. La mujer remitió a mediados de mayo un correo electrónico a la Audiencia en el que anunciaba su negativa a acudir a la vista y renunciaba a las acciones contra las sospechosos. Los abogados defensores se han opuesto a que se valore la declaración que prestó en su día en un juzgado de instrucción, ya que no se realizó como prueba preconstituida y no han podido interrogar a la mujer.

La fiscal, al concluir la vista, ha ratificado su petición de doce años y medio de cárcel para cada uno de los procesados por un delito de agresión sexual en grupo. Las defensas, por su parte, han reclamado la absolución de los dos acusados. El caso ha quedado visto para sentencia.