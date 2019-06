De las peleas de gallos a los peces luchadores

De las peleas de gallos a las peleas de peces. La nueva moda que se está extendiendo en la isla entre los clanes de Mallorca es ver cómo combaten dos peces en un acuario hasta la muerte de uno de ellos. Igual que ocurre en los reñideros con los gallos de pelea, ahora es cada vez más frecuente que se apueste en este tipo de lucha subacuática. Los pequeños animales de coloridas y sofisticadas aletas resultan mucho más baratos y, de momento, las autoridades no han empezado a perseguir este tipo de actividades, que constituirían otro caso más de maltrato animal. En cambio, las peleas de gallos están totalmente prohibidas por ley en Balears y la Guardia Civil ha realizado incontables operaciones policiales en la isla contra este tipo de prácticas.



Luchadores de Siam

Los ejemplares que están haciendo furor entre los clanes son los luchadores de Siam o peces Betta, una especie pequeña, colorida y muy vistosa que se caracteriza por su agresividad y su carácter territorial, especialmente cuando coinciden en un mismo acuario dos machos. Son peces de brillantes colores y aletas grandes, que tienen un gran temperamento combativo hacia otros machos y otros ejemplares más pequeños. Hasta el punto de que dos machos se pueden atacar hasta la muerte. Y un macho también puede aniquilar a una hembra. Estas peleas de peces originarios del sudeste asiático han llegado a aparecer en películas, como la mítica La ley de la calle. Este tipo de animales se comercializan en la mayoría de tiendas de este sector a precios muy asequibles. En las últimas semanas, han acudido clientes a varios establecimientos de la isla donde solo han comprado peces Betta machos. En una de las tiendas, los interesados adquirieron todos los ejemplares. Y en otra, un comprador reconoció que buscaba este tipo de peces para verlos combatir.



El abuelo en el simulacro

Toni Santandreu se jubiló este jueves tras 35 años como bombero de Palma y su último servicio fue muy especial. El veterano bombero acudió a un simulacro al colegio de Son Ferriol donde estudian sus dos nietas, de cuatro y seis años. Santandreu conducía uno de los tres camiones que realizaron el ejercicio. Los bomberos colocaron unos botes de humo en el interior del colegio para simular un incendio y los escolares desalojaron el centro de forma ordenada. Una vez realizado el simulacro y solventado el falso fuego, los bomberos colocaron una autoescala en el patio. Y como el día era caluroso, lanzaron agua desde allí creando una lluvia artificial que provocó el delirio entre los chavales. De vuelta a Son Malferit, Santandreu recibió numerosas muestras de cariño en su último día de servicio y llegó a ser manteado por sus compañeros.



Los peligros del flotador

Una niña disfrutaba el martes de un día de playa en Calvià cuando su flotador empezó a ser arrastrado mar adentro por el viento. En cuestión de segundos, la pequeña se alejó más de cien metros de la orilla. La rápida reacción de los socorristas de la zona evitó males mayores. A bordo de una embarcación, llegaron a esta ella y la llevaron de vuelta a la costa. Por fortuna, todo quedó en un susto.



Accidente de hamaca

Agentes de la Policía Local de Palma acudieron el pasado lunes a un domicilio de Son Forteza, donde se había producido un accidente doméstico. Una mujer se había instalado en una hamaca mal anclada en un conducto de ventilación , que se había caído y había sufrido un fuerte golpe, con una posible fractura de cadera. Los agentes de la Unitat d'Intervenció Immediata (UII) de la Policía asistieron a la herida hasta que llegó una ambulancia, que las trasladó al hospital.



Ratas en el restaurante

"Lo siento, estimados clientes. Hemos encontrado una plaga de ratas en nuestro restaurante comiéndose las carnes del frigorífico. Disculpen, pero está toda la comida infectada. Mi jefe no quiere llamar a Sanidad, por eso lo pongo aquí. No vengáis al restaurante". Este mensaje apareció el pasado miércoles en la página de Facebook de un restaurante de Mallorca. Junto a él, una desagradable imagen de varias ratas muertas en una cocina. La publicación no tardó en correr por la red, pese a que era completamente falsa. Alguien había logrado hacerse con el control de la cuenta para dañar la imagen del local. La foto de las ratas era real, pero de un caso descubierto en un local de comida rápida de Estados Unidos.



Muerte de un okupa

La tarde del jueves, unos okupas encontraron fallecido a un compañero suyo de mediana edad en el interior de la antigua prisión de Palma, donde se habían instalado. El cadáver estaba indocumentado. La Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas. En un principio, se descartó que se tratara de una muerte violenta.



Atasco en Can Blau

El pasado jueves a primeras horas de la tarde se produjo un gran atasco en las inmediaciones de la rotonda de Can Blau debido a un accidente entre una motocicleta y un coche al principio de la calle Manacor. Rápidamente, se movilizaron los servicios sanitarios, la Policía Local de Palma y la Guardia Civil. Varios agentes regularon el tráfico y lo desviaron en la rotonda de Can Blau. En pocos minutos, se formó una larguísima cola.