El "extraño" incendio en la finca de la pareja de Francina Armengol

Los Bombers de Palma tuvieron que trabajar desde las nueve de la noche del martes a las dos de la madrugada de ayer para sofocar un gran incendio de restos vegetales declarados en una finca agrícula cerca de la carretera de Vall-demossa, a la altura del campus de la UIB. Este terreno está alquilado desde hace un año y medio por Jardins de Tramuntana, propiedad de Joan Nadal, la pareja de la presidenta del Govern, Francina Armengol. Los vecinos de la zona se quejan de las molestias que genera la actividad en el solar, donde "tienen un vertedero descontrolado", dicen, "y donde queman todos los restos de podas de todas las fincas que cuidan". Antoni Nadal, hermano de Joan y socio de la empresa, niega que el fuego se iniciara por una quema agrícola. "Somos muy conscientes de que desde el 1 de mayo está prohibido y desde el 30 de abril no quemamos. Nadie de nuestra empresa ha pegado fuego, y me extraña mucho lo ocurrido".

El incendio se declaró poco antes de las nueve de la noche en el interior de una finca agrícola ubicada en el camino del Molí den Vaquer, frente al campus de la UIB. Cuando llegaron los bomberos se encontraron con que las llamas habían alcanzado grandes proporciones ya que había una gran cantidad de restos vegetales acumulada, incluidos troncos de almendros. Una quincena de bomberos tuvieron que trabajar durante varias horas, hasta cerca de las dos de la madrugada, para sofocar las llamas. Necesitaron utilizar una excavadora para remover los restos y fue necesario traer una carga extra de agua con un vehículo nodriza.

La finca es un antiguo campo de almendros que lleva un año y medio alquilada por Jardins de Tramuntana, empresa propiedad de Joan Nadal, pareja de Francina Armengol, presidenta del Govern.

El incendio ha provocado las quejas de los vecinos de la zona, que relatan las molestias que sufren por la actividad de la empresa de jardinería. "Aquello es un vertedero descontrolado", explica uno de estos vecinos. "Hay un montón de basura acumulada y no solo queman restos de poda, sino también palés, muebles y plásticos. Siempre está saliendo un humillo, porque no se apaga del todo." Los vecinos añaden que durante todo el invierno las quemas agrícolas son constantes porque no queman solamente los restos vegetales que se puedan producir en esta finca, sino que trasladan allí los que generan los jardines que cuida la empresa en toda la isla.

"Hace más de un mes que no quemamos nada allí", explica Toni Nadal, hermano de la pareja de Armengol y socio de la empresa. "Somos conscientes de que desde el 1 de mayo están prohibidas las quemas agrícolas, y desde el 30 de abril no quemamos nada". El responsable de Jardins de Tramuntana añade que entre lo que ha ardido en el incendio no había solo restos de poda, sino leña que iba a ser vendida como combustible.

"No entendemos cómo se produjo el incendio", continúa Toni Nadal. "Los trabajadores acabaron a las siete de la tarde y se marcharon. Allí hay un generador, pero se paró a las seis de la tarde. Desde luego nuestros operarios no hicieron el fuego, porque no lo hubieran hecho nunca por la noche. En invierno hacemos quemas, pero siempre a primera hora de la mañana hasta el mediodía y desde luego, nunca después del 1 de mayo. Sabemos perfectamente que está prohibido y solo hacemos lo que permite la ley".



Reactivado



Pese al trabajo de los bomberos, el incendio volvió a reactivarse anoche y al cierre de edición efectivos de Bombers participaban en las labores de extinción de los rescoldos. Según fuentes del cuerpo, al parecer es normal que dado el gran volumen de vegetación, a pesar de que estuvieron echando tierra toda la mañana, aparezcan bolsas de oxígeno que hagan que los rescoldos que pueda haber se reaviven. Explicaron que van a tener que trabajar en la finca durante varios días echando agua para refrescar y poder extinguir definitivamente las llamas porque la zona es "como un horno".