Una fallecida y un herido crítico en un accidente en la carretera de Manacor

Una joven de 25 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico en la carretera de Manacor, a la altura de la rotonda de Modelmon. El vehículo en el que viajaba circulaba en sentido contrario por la vía, se salió de la calzada y se estrelló contra una farola y una verja. El conductor, de 25 años, ha sido trasladado en estado crítico al hospital de Son Espases.

Según informa la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido a las cuatro menos cuarto de la madrugada, en el kilómetro 22,7 de la carretera de Manacor (Ma15), a la altura de la rotonda de Modelmon. El coche en el que viajaba una pareja de jóvenes, un Audi A3, circulaba en sentido Manacor por los carriles de sentido a Palma. A la altura de la rotonda el vehículo se ha salido de la vía por su lado derecho y se ha estrellado contra una farola de la mediana, ha salido rebotado y ha impactado finalmente contra una verja.

Tras el accidente han acudido con urgencia dos ambulancias y dotaciones de la Guardia Civil y los Bombers de Mallorca. Los equipos sanitarios no han podido hacer nada por la chica, que había fallecido en el acto. La joven no pudo ser identificada inicialmente porque no llevaba documentación.

El conductor sufría gravísimas lesiones y ha sido trasladado en estado crítico al hospital de Son Espases. La Guardia Civil ha solicitado que se le extraigan muestras de sangre para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o las drogas.

En el siniestro no se han visto implicados otros vehículos.