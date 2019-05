Una alergia de la niña de La Salle pudo potenciar una enfermedad congénita

Una patología congénita agudizada por una reacción alérgica a la ingesta de un alimento. Esta es la principal hipótesis sobre la que trabajan los investigadores sobre la muerte de la niña de cinco años, el viernes, en el colegio La Salle de Palma.

La primera consecuencia de que las causas de la trágica muerte de la menor en el comedor escolar no estén claras ha sido que la autopsia se ha pospuesto hasta el próximo lunes. Hasta entonces esperan recoger más testimonios que arrojen algo más de luz al caso y repasar el historial médico de la niña para averiguar si padecía alguna enfermedad que hubiera afectado a su salud.

Este extremo es el que cobra más fuerza hasta el momento. Al parecer, la pequeña padecía problemas respiratorios crónicos. De acuerdo con las pesquisas practicadas, esta patología se pudo haber desarrollado al sufrir una reacción alérgica al tomar un alimento, pero no constituiría la causa principal.

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la tarde del viernes en el comedor escolar del colegio La Salle de Palma. Según varios testimonios, la niña se encontraba tomando un helado cuando comenzó a sentirse indispuesta y se desvaneció. Los profesores avisaron a los servicios de emergencia y varias ambulancias del Ib-salut se trasladaron hasta el centro.

Los facultativos permanecieron por espacio de una hora practicando a la pequeña maniobras de reanimación cardiopulmonar. No obstante, la niña no reaccionó en ningún momento a los estímulos y los facultativos tuvieron que certificar su defunción. Los servicios de Emergencia activaron varios psicólogos para que prestaran atención a los padres de la menor y a los de otros alumnos, profundamente afectados por el fallecimiento de la alumna.

La primera hipótesis que se barajó fue que una reacción alérgica a un alimento fuera la causa de la muerte. No obstante, a medida que avanzan las pesquisas está valoración ha ido perdiendo fuerza. Según especialistas consultados, una alergia alimenticia "no causa una muerte súbita". De hecho, solo ocurre en casos de shock anafiláctico. El paciente que lo sufre experimenta un significativo hinchazón, que le obstruye las vías respiratorias y deriva en su muerte por asfixia. "La niña no presentaba este cuadro clínico. Es mucho mas probable que la patología de base de la menor se viera potenciada por una alergia normal", recalcó este experto.

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encuentran volcados con este caso. Hasta el momento han conseguido averiguar que la niña tenía problemas respiratorios crónicos y que no gozaba de una buena salud. También padecía varias alergias alimenticias.

De acuerdo con estas pesquisas practicadas, la alergia alimenticia pudo coadyuvar a los problemas latentes de la pequeña y derivar en el fatal desenlace. No obstante, estas dudas está previsto que se puedan empezar a despejar a partir del lunes, una vez que se le realice la autopsia.