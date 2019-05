La madre golpeada con un plato en Palma dice que su hija es "una chica excelente"

"Mi hija es una niña normal, que tuvo una discusión puntual con su madre. Es una chica excelente, maravillosa y superbuena". Con estas palabras la progenitora salió al paso del atestado policial después de que la menor, de 16 años, la golpeara presuntamente con un plato en la cabeza, en un domicilio de Palma,.por quitarle el teléfono móvil.

La madre rebatió sus anteriores declaraciones ante la Policía Local de Palma. "No me rompió el plato en la cabeza cuando dormía. Me lo tiró y me dio un golpe", precisó. No obstante, en declaraciones a este periódico reconoció que ella había avisado a los agentes tras sufrir el impacto.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde del pasado sábado en un domicilio de la calle Guillem Massot de Palma. La mujer llamó a los agentes ante lo que presentó como un caso de presunta violencia doméstica.

Por el contrario, la madre negó ayer estos hechos e hizo hincapié en que la agresión que sufrió a manos de su hija fue algo "puntual" y que la menor se encuentra muy afectada. "Tiene una crisis de ansiedad. Siempre ha sido muy buena estudiante y ahora no duerme, ni come ni quiere ir al colegio", señaló.

En este sentido, la madre restó importancia al golpe que había sufrido en la cabeza. "El informe médico dice que no tengo ninguna lesión", subrayó.