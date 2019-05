Remolcan al 'Grande Europa' desde el Moll Vell de Palma hacia el Puerto de Valencia

El buque 'Grande Europa', incendiado el pasado miércoles 15 a unas 15 millas de Cabrera, ha abandonado el Moll Vell de Palma. Un remolcador, de la naviera Boluda, ha realizado la compleja maniobra para sacar el descomunal barco del muelle y trasladarlo hasta el Puerto de Valencia, donde se espera que sea reparado. Su paso por la Bahía de Palma ha acaparado la atención de muchos turistas y transeúntes.

La naviera Grimaldi Lines ha presentado a las autoridades españolas e italianas un plan de actuación en el que determina que el fuego se encuentra completamente extinguido y no hay riesgo de vertidos. El remolcador 'Supernacho', de la naviera Boluda, es el encargado de remolcar el carguero hasta Valencia.

No obstante, su llegada a la capital levantina no se materializará hasta el miércoles. Dadas las mastodónticas dimensiones del buque siniestrado. El remolcador no puede superar una velocidad de cuatro nudos.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Balears, Rosario Sánchez, ha visitado por la mañana a los responsables de la operación de rescate y remolque del 'Grande Europa' para agradecerles el éxito de su actuación. "Tenemos excelentes equipos de Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria y Salvamento Marítimo y es justo agradecerles el trabajo que han hecho. Gracias a su excelencia tenemos una actividad marítima segura en nuestras islas", ha resaltado.

En este sentido, Sánchez también ha destacado la actuación de los distintos cuerpos de emergencia implicados en el rescate del 'Grande Europa' y la "coordinación entre los efectivos de las distintas administraciones".

Al parecer, el 'Grande Europa' sufrió dos incendios en tres horas en dos vehículos diferentes. Uno de ellos ocurrió sobre las 0.30 horas del día 15 y otro sobre las cuatro de la madrugada. En el interior del buque, que zarpó de Salerno con destino a Valencia, había 25 tripulantes. El barco, un car carrier, portaba 1.687 vehículos en el interior.

Dos helicópteros y tres embarcaciones de Salvamento Marítimo se movilizaron rápidamente hasta el lugar del siniestro. Las aeronaves evacuaron a 15 tripulantes hasta el buque de la Armada 'Martín Posadillo'. Los diez restantes se dedicaron a sofocar las llamas. Mientras, desde el exterior los servicios de rescate refrescaban el casco. Se activó el peligro de vertido, aunque luego fue desactivado.

Finalmente, la embarcación 'Salvamar Marta Mata' de Salvamento Marítimo remolcó el buque hasta el Moll Vell el jueves. Allí ha permanecido hasta que la naviera ha presentado el plan de seguridad y esta tarde está siendo remolcado a Valencia.