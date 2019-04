Agradecimiento tras un accidente de tráfico

Manuel Cruz, de 52 años, sufrió un grave accidente de circulación el pasado domingo enfrente de la gasolinera del Camí Salard, en Palma. Colisionó con otro coche y su vehículo quedó volcado. "Yo quedé atrapado, estaba sujetado por el cinturón colgado cabeza abajo como un murciélago, muy golpeado y aturdido, y no podía moverme".

Cruz quiere hacer público su agradecimiento a un joven empleado de la gasolinera que fue corriendo a ayudarle, antes de que llegara la Policía. "Abrió la puerta, me sujetó la cabeza y me preguntó cómo estaba. Intentó desabrocharme el cinturón pero no pudo, así que fue corriendo a por un cuchillo, cortó el cinturón y me arrastró fuera del vehículo. Le echó mucho valor y le estaré eternamente agradecido". Cuando llegaron al lugar del siniestro los servicios de emergencias, él ya estaba fuera.

"Estoy bien dentro de lo que cabe, no tengo nada roto aunque sí muchas contusiones y el coche quedó destrozado. Pero si no llega a ser por el chico de la gasolinera, no hubiera podido salir. Me atendió muy bien, me tranquilizó y me sacó fuera del coche. Actuó como si fuera un sanitario profesional. No tengo palabras para agradecérselo".



Un tío con suerte

El jueves por la mañana se presenta un joven en la puerta del cuartel de la Policía Local de Sant Ferran para explicar que ha perdido su cartera. Tiene un buen problema: "Llevaba el DNI, el carné de conducir, dos tarjetas de crédito y débito, la Tarjeta Ciudadana y otra tarjeta del TIB", explica. "No creo que me la hayan robado, más bien se me debió caer", se sincera el chico. El agente que está de servicio en la puerta toma nota mientras le dice que lo primero que tiene que hacer es anular las tarjetas bancarias. "En realidad venía por si alguien se la había encontrado", le responde. El policía se gira, echa un vistazo atrás y ve una cartera que uno de sus compañeros ha dejado sobre la mesa. "¡Es esa! ¡Es mi cartera!", dice el joven. En ese momento aparece otro agente que le comenta que un señor mayor la había encontrado en la calle Pascual Ribot y la había traído hacía un par de horas. El joven recupera su cartera y cuando sale por la puerta no puede evitar expresar su alegría. Levanta los brazos y grita: ¡Yuhuuuuuu!



Orden de alejamiento

El presidente del tribunal tuvo que expulsar de la sala de juicios esta semana a una víctima que quería presenciar la vista oral contra su expareja, pese a que él cuenta con una orden de alejamiento en vigor. La mujer ya había declarado momentos antes y había reconocido que le gustaría verle porque le sigue queriendo. "Nos queremos, él era mi pareja, lo amaba y lo sigo amando, le sigo queriendo", aseguró la perjudicada, quien admitió que tenía problemas con las drogas y se retractó de su versión inicial. Pese a que el magistrado la hizo salir de la sala de vistas, ella trató de contactar con él al final del juicio cuando era trasladado al calabozo. La Policía se lo impidió. Los agentes la obligaron a salir de la Audiencia de Palma. Desde el portal, la mujer le dedicó una mirada y le lanzó varios besos al aire. "No quiero que le condenen, nos queremos. Amor, drogas, cosas...", declaró la mujer.



Auxilio gatuno

La Policía Local de Inca rescató el pasado lunes por la tarde cuatro gatitos que se hallaban en plena calle mojados y hambrientos. La patrulla que los encontró los secó, alimentó y trasladó al veterinario. Uno de los mininos no pudo superarlo y finalmente falleció por hipotermia.



Nonagenario preso

Esta semana la Policía Nacional detuvo a un turista de 90 años de origen sueco en un hotel de la Playa de Palma que estaba siendo buscado por la Audiencia de Barcelona por una falsedad documental. El anciano tuvo que esperar varias horas encerrado en los calabozos de Vía Alemania, desde el mediodía hasta la noche, hasta que finalmente acabó encarcelado.



Un novio con principios

Una acusada admitió durante un juicio hace pocos días en la Audiencia de Palma que pegó a una joven porque se acostó con su novio. La perjudicada negó haber tenido sexo con su compañero. Cuando fue el turno del hombre, este negó en rotundo haber mantenido una relación sexual con la chica. El testigo lo justificó diciendo que la encausada le había dicho que la joven era su hermana. Esta fue una de las razones por la que no se acostó con ella, según el hombre.