Condenado a 5 años un portero de un pub de Palma por dar una paliza a un cliente

La Audiencia de Palma ha condenado a cinco años de prisión a un portero de un pub de la ciudad por propinar una brutal paliza a un cliente en la calle con puñetazos y patadas hasta romperle el diafragma en la Nochebuena de 2016. El tribunal de la sección primera también ha inhabilitado al sospechoso para ejercer cualquier empleo o profesión relacionada con la vigilancia o seguridad o con el control de accesos en establecimientos durante ese periodo y le ha prohibido aproximarse y comunicarse con la víctima por un periodo de ocho años.

En concepto de responsabilidad civil, la sala ha impuesto al acusado una indemnización de 133.000 euros por las graves lesiones que padeció el perjudicado, que tuvo que ser operado varias veces, tardó más de dos años en recuperarse, le han quedado secuelas y tuvo que dejar el bar que regentaba en Palma, lo que le supuso un perjuicio económico.

La Audiencia de Palma ha absuelto al cliente de un delito leve de lesiones, pero al portero de la discoteca lo ha condenado por un delito de lesiones dolosas con la agravante de reincidencia y teniendo en cuenta también que fue un ataque alevoso. La sentencia, que aún no es firme, califica la agresión de brutal e indiscriminada. La sala ha rechazado que hubiera intención de matar ya que la zona golpeada (torácica) no es una zona vital, hay dudas sobre la causa de la fractura del diafragma y la víctima no se quedó abandonada tras el ataque. Así, considera que el ánimo fue el de lesionar.

El tribunal ha valorado que el cliente se hallaba ebrio, lo que le hacía más vulnerable, la gravedad de las lesiones que sufrió y el historial delictivo del acusado, con otras condenas por lesiones.

Los hechos ocurrieron en la Nochebuena de 2016 cuando el portero de un pub de Palma expulsó a un cliente ebrio que causaba molestias. En la calle, ambos forcejearon y el portero lo tiró al suelo. Luego, hubo otro altercado en el que el acusado le pegó puñetazos y, estando el cliente en el suelo, le pateó de forma repetida mientras le insultaba. Al final, el agresor se marchó del lugar sin atender a la víctima malherida.