Una acusada niega haber prostituido a una joven en dos clubs de Inca

Una mujer nigeriana acusada de captar a una joven compatriota sin recursos en su país y organizar su viaje a la isla, donde presuntamente la obligó a prostituirse en dos locales de alterne en Inca entre octubre de 2016 y enero de 2017 bajo amenazas y tras agredirla al menos en tres ocasiones, ha negado los cargos hoy en el juicio en la Audiencia de Palma.

La encausada, de 36 años, ha negado haber viajado a Italia en octubre de 2016 para recoger a la víctima en un campamento de refugiados del valle del Po. "Yo no organicé ningún viaje, no podía viajar ni a Italia ni a Nigeria porque tenía el pasaporte caducado. Yo no viajé, no soy esa persona", ha recalcado la sospechosa, pese a que su nombre figuraba en la lista de pasajeros de un vuelo de Bolonia a Palma.

La mujer ha explicado ante el tribunal de la sección segunda que conoció a la perjudicada en una discoteca en Alcúdia. Según su versión, la chica se hallaba en muy mal estado de salud y, por eso, la llevó a su casa, la empadronó allí, la llevó al hospital y le prestó su ayuda. "Yo me fiaba de ella", ha asegurado la acusada.

La sospechosa ha negado obligarla a ejercer la prostitución en dos clubs de alterne de Inca. "Ella me preguntó si me podía acompañar a donde yo iba para ganar dinero por las noches. Una noche me acompañó a un club nocturno", ha detallado. Además, ha rechazado obligarla a entregarle todo el dinero que ganaba. "Ella tenía su propio dinero", ha precisado.

Le encausada ha negado ser la que negociaba con los clientes de la víctima, pero ha admitido que en ocasiones la joven le pedía ayuda para entenderse con los gerentes de los dos locales de alterne porque ella no hablaba español.

La sospechosa ha rechazado haberle reclamado una deuda de 25.000 euros y haberse quedado con su pasaporte. También ha negado haber amenazado a su familia en Nigeria y haber agredido a la chica para que ejerciera la prostitución. "Yo le pegué cuando me enteré de que se había acostado con mi novio y quería que ella se marchara de casa. Por eso, le pegué. Ella quería quedarse con mi novio. La sorprendí con él. Le pedí que se marchara de mi casa. Por ello, la chica tiene algún tipo de resentimiento", ha manifestado.

La fiscalía solicita para la sospechosa, de 36 años, una condena de ocho años de prisión por un delito de trata de seres humanos en concurso con otro de prostitución coactiva y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Además, el ministerio público reclama la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, de 25 años, por un periodo de quince años. Y, en concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización de 16.800 euros.

Por su parte, la acusación particular también pide una pena de ocho años de cárcel y una indemnización de 25.000 euros.