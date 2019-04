Piden 4 años de cárcel a un joven que fue sorprendido con droga en Magaluf

El fiscal reclamó ayer en la Audiencia de Palma una pena de cuatro años de prisión para un joven acusado de un delito contra la salud pública después de que la Guardia Civil lo sorprendiera con droga en la avenida s'Olivera de Magaluf, en Calvià, el pasado mes de agosto de 2017.

El sospechoso, de 29 años y natural de Senegal, negó los cargos. "Me están acusando de una cosa que yo no he hecho. Yo no tengo nada que ver con esa bolsa. Yo no tiré ninguna bolsa porque estaba operado de la mano izquierda. Yo vendía gafas y gorras, nada más", insistió el muchacho. Su abogado defensor pidió su libre absolución ante las dudas de que hubiera cometido el delito y también planteó la escasa entidad de la sustancia intervenida: diez gramos de cannabis y tres de cocaína.

Dos guardias civiles indicaron que vieron al acusado cómo realizaba un pase de lo que parecía ser droga en la avenida s'Olivera, en Magaluf, el pasado 27 de agosto de 2017. Según su versión, el joven trató de deshacerse de una bolsa que contenía cocaína y cannabis.