Una menor discapacitada dice que el acusado solo le tocó el hombro

Una menor que padece una discapacidad psíquica ha negado hoy en el juicio en la Audiencia de Palma que el acusado le tocara en el pecho en El Toro, en Calvià en septiembre de 2016. "Solo me puso la mano en el hombro", ha indicado ante el tribunal de la sección segunda.

El acusado ayer recalcó que solo la tocó en el hombro y que desconocía que tuviera 14 años y que padeciera una discapacidad, ya que él creía que era mayor de edad. Aunque en principio, la fiscalía solicitaba para él una pena de cinco años de prisión por abusos sexuales, finalmente ha retirado los cargos. Su abogado defensor reclama la libre absolución.

La víctima hoy ha negado haber sufrido abusos. Según ha recordado, la tarde del pasado 5 de septiembre de 2016, ella iba al parque cuando un coche se detuvo y el conductor la invitó a subir. Ambos fueron al mar, a un restaurante y luego a una casa donde estaban los primos del sospechoso. "Yo estaba nerviosa, luego fuimos a una discoteca, nunca había estado en una discoteca, yo no bailé. Le dije que quería irme a mi casa. Después, fuimos a su casa. Él puso música y yo me quedé en el salón. No sabía qué hacer", ha relatado la perjudicada.

"No me tocó el pecho, solo me puso la mano en el hombro", ha aclarado la víctima, quien ha admitido que se cambió de ropa en su domicilio y se puso un pijama que le prestó el acusado, de 38 años.

Las especialistas que la trataron han señalado que la menor tiene un bloqueo emocional que le cuesta mucho hablar y que tenía una capacidad cognitiva de una niña de nueve o diez años debido a su discapacidad. Un testigo ha recordado que parecía una "chica tímida que no hablaba español" y que no se percató de su discapacidad ni que fuera menor de edad.