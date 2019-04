Un acusado niega haber abusado de una menor discapacitada en Menorca

Un acusado de 38 años ha negado hoy en el juicio en la Audiencia de Palma haber abusado de una menor de 14 años con una discapacidad psíquica en El Toro, en Calvià, en septiembre de 2016.

El sospechoso ha rechazado de forma tajante haberle tocado los pechos y haber actuado con ánimo libidinoso. "Solo le toqué en un hombro, pero no en el pecho", ha destacado ante el tribunal de la sección segunda.

El hombre ha explicado que al principio él pensaba que la chica tenía 18 años y que no se percató de su discapacidad. "No nos dimos cuenta de su discapacidad, no me di cuenta de nada. Pensé que al ser extranjera, por el idioma, pues que hablaba poco. Yo pensaba que era maltratada, la vi recluida", ha manifestado el encausado.

"La ofrecí tres veces ir a la Policía y ella me dijo que no, que quería venir a mi casa", ha señalado el sospechoso, que se enfrenta a una petición de pena de la fiscalía de cinco años de prisión por un delito de abusos sexuales.

Según su versión, conoció a la víctima cuando él estaba en un bar cerca de la calle Aragón de Palma el pasado 5 de septiembre de 2016. "La invité a un agua, me contó que su madre le pegaba, me dijo que quería venir a mi casa. Fuimos a comer a un bar en el Portitxol, me dijo que nunca había visto el mar. Parecía una chica recluida, como maltratada, yo no sabía que era menor", ha detallado el acusado.

El hombre ha indicado que luego la llevó a casa de sus primos y después fueron en coche a bailar a una discoteca de Magaluf. "Entonces me dijo que tenía 15 años, la cogí del brazo y le dije que dijera que era mi novia para poder entrar. Al final fuimos a mi casa, jugamos a la Play, yo canté mis canciones de pena, estaba con una depresión de caballo, nos tumbamos en el sofá, cada uno en un lado porque es un sofá grande, solo la toqué en el hombro. Cuando hablaba por teléfono con mi ex, ella cogió su ropa y se marchó. Dejó el pijama que le había dejado dobladito. Yo le di un pijama y ella se cambió en mi habitación", ha aclarado el sospechoso.

"Yo no le toqué el pecho por encima de la ropa", ha insistido el hombre. "Yo no tenía ninguna intención con ella", ha abundado. "No la vi asustada, sino contenta, risueña. Yo ahora veo a una niña y me alejo", ha asegurado el hombre.

Por su parte, la hermana de la perjudicada ha apuntado que la encontraron al día siguiente de que despareciera cuando les llamaron unos agentes de El Toro. "Me contó muchas cosas, ella tiene dificultades para hablar, es muy tímida. Me dijo que él no la había tocado, solo que la había abrazado", ha señalado la testigo. Luego, ha puntualizado que la menor le contó que bailaban en la discoteca y él la abrazaba y besaba y que la había presentado a sus primos como su novia. Según su versión, el hombre paró su coche en Palma y la invitó a subir sin conocerla de nada.

Un guardia civil ha coincidido con la testigo al relatar que la comunicación con la víctima no era fluida porque ella estaba muy bloqueada. Según ha recordado, la menor le dijo a su hermana que el hombre la había manoseado por encima de la ropa. "Se veía a simple vista que era una niña, por la estatura y la forma de vestir", ha subrayado el agente. El juicio continúa mañana en la Audiencia Provincial.