Piden seis años por vender una papelina de cocaína en s'Arenal

La fiscalía solicitó ayer una pena de seis años de prisión para un joven de origen senegalés por vender una papelina de cocaína a un turista alemán en s'Arenal en mayo de 2018. El sospechoso reconoció en el juicio en la Audiencia de Palma que entregó al germano un envoltorio con 0,3 gramos de droga a cambio de un billete de 50 euros. Además, él le iba a dar otros diez euros de cambio, según señaló.

El acusado alegó ante el tribunal de la sección segunda que trabaja como vendedor ambulante de pulseras y relojes en la Playa de Palma. Negó haber sido condenado con anterioridad por hechos similares, si bien la fiscal recalcó que solo dos meses antes de ser detenido por este caso fue sentenciado a un año y medio de cárcel por un delito contra la salud pública por unos hechos idénticos. En esa ocasión, en marzo de 2018, el tribunal le suspendió la pena de prisión por un periodo de tres años, pero ahora esta decisión quedará sin efecto y tendrá que cumplir la primera condena.

Por ello, el ministerio público también apreció ayer la circunstancia agravante de reincidencia. Según la fiscalía, el joven sospechoso se dedica de forma habitual a la venta de drogas al menudeo.

Por su parte, la abogada defensora reclamó la libre absolución de su cliente o, de forma alternativa, que se le aplique el subtipo atenuado de tráfico de drogas por la escasa entidad de la sustancia intervenida y que se le aprecie la atenuante de confesión.

El muchacho admitió ayer ante la sala que, sobre las doce y cuarto de la madrugada del 23 de mayo de 2018, vendió a un turista una papelina de cocaína por 50 euros en s'Arenal de Palma. "Luego, me paró la Policía, yo estaba tranquilo. No me encontraron más droga, no llevaba más", aseguró el joven.

La Policía Nacional le intervino 285 euros en billetes fraccionados. "Ese dinero era para pagar el alquiler, no era dinero procedente de la venta de drogas. El dinero que llevaba en la cartera es de mi trabajo en mayo y en abril. Yo vendo pulseras y relojes por la calle, la Policía Local me conoce", insistió el sospechoso.

La papelina de cocaína que vendió también fue incautada. Se trataba de un envoltorio con 0,3 gramos de cocaína con una pureza del 57 por ciento y un precio en el mercado ilícito de 48 euros.

Uno de los agentes que sorprendió al encausado indicó que patrullaban de paisano por s'Arenal cuando se percataron de un intercambio entre el joven sospechoso y un turista. "Sospechamos que podía ser un pase de droga, interceptamos al turista y el acusado se puso nervioso y trató de alejarse. Tras un cacheo al turista encontramos una dosis de cocaína. Interceptamos al otro hombre. Llevaba en la mano un billete de 50 euros muy doblado. En el bolsillo le encontramos otro billete de 50 euros muy doblado y en la cartera, más dinero. Allí, un par de billetes también estaban doblados", recordó el policía nacional.

La fiscal, que acusa al joven de un delito contra la salud pública por el que también le pide 100 euros de multa además de seis años de cárcel, mantuvo ayer en sus informes que el dinero que llevaba procedía de la venta de estupefacientes, ya que lo tenía doblado. En el turno de la última palabra, el muchacho abundó: "El dinero de la cartera es de mi trabajo".