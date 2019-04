Acusada de asesinar a su marido en Cala Millor: "Soy inocente, llevo tres años ya en prisión, ¿quién es el responsable?"

"Soy inocente, llevo tres años ya en prisión. ¿Quién es el responsable de esto?". Svetlana B., acusada de asesinar a su marido Horst Hans en el domicilio conyugal en Cala Millor el pasado 1 de abril de 2016, se dirigió ayer de forma espontánea al magistrado presidente de la sala en la Audiencia de Palma pidiéndole justicia al finalizar la vista de las cuestiones previas.

La mujer, que afronta 25 años de cárcel por el espeluznante crimen en el que participaron sus dos perros, que se comieron parte del cuerpo de la víctima, se mostró contrariada por su situación. La sospechosa, vestida en vaqueros, una chaqueta de chándal y deportivas blancas, siguió lamentándose mientras era conducida a los calabozos por la Policía Nacional. Minutos después, regresó a la prisión de Palma.

Su abogado defensor pidió ayer la nulidad del escrito del fiscal, que se retrotraiga la causa y que el ministerio público elabore otro escrito al argumentar que los hechos que contiene son diferentes a los que recoge el auto de procesamiento del juzgado de instrucción de Manacor. Según su versión, la fiscalía, que pide 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento para Svetlana B., considera que la mujer azuzó a los perros para que mataran a su esposo, Horst Hans, alemán de 66 años. Mientras, el auto del juzgado de Manacor acusa a Svetlana, de 49 años y origen ruso, de drogar a su marido, acuchillarle y luego desmembrar su cuerpo y dárselo de comer a sus perros.

La defensa mantuvo ayer que son "dos historias distintas". ¿De cuál me tengo que defender?", dijo. El abogado alegó indefensión. "No se puede condenar a mi representada por el primer hecho. Por tanto, procede su absolución y su puesta en libertad", indicó. Además, el defensor pidió a la sala que la Guardia Civil aporte toda la documentación de análisis lofoscópico que se realizó en el lugar del crimen. Según su tesis, se encontraron huellas en un cristal de una puerta del domicilio, una planta baja en Cala Millor, y estas pruebas corresponderían al fallecido, por lo que reforzarían su postura de que la mujer es inocente. La defensa planteó como cuestión previa que se habían vulnerado derechos fundamentales.

En cambio, el fiscal rechazó de plano estos alegatos. El ministerio público recalcó que no se había producido indefensión ni vulneración de ningún derecho y mantuvo que se trata de un proceso con todas las garantías.

El fiscal se opuso a las cuestiones previas planteadas y calificó de "absurdo" que ahora se le pida modificar su escrito de acusación. Según su versión, los hechos ya se verán en el juicio con jurado. "Lo que se investiga es la muerte homicida dolosa de su marido", confirmó. Según detalló, la defensa no ha presentado una versión alternativa, "lo único que ha hecho es negar los hechos". Y, respecto a las huellas, el fiscal manifestó que si no hay huellas, la Guardia Civil no se las puede inventar.

El crimen ocurrió el 1 de abril de 2016 en casa del matrimonio en Cala Millor. Según la fiscalía, Svetlana, entre las nueve de la mañana y las dos del mediodía, aprovechó que su marido se hallaba sedado por algún fármaco y mientras estaba tumbado en la cama, le cortó con un cuchillo trozos de carne y piel de ambos brazos y se los dio de comer a los perros de la vivienda. Luego, azuzó a los canes para que le mordieran los brazos, lo que le produjo una hemorragia masiva y su muerte.