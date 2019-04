Condenados dos constructores de Mallorca por no pagar a sus trabajadores

La sección primera de la Audiencia de Palma condenó ayer a dos empresarios de la construcción a dos años y tres meses de cárcel, cada uno, por no pagar a sus trabajadores, falsificar documentos y estafar.

Igualmente, deberán abonar sendas multas de 1.530 euros e indemnizar conjuntamente a los perjudicados con 20.900 euros.

Los hechos tuvieron lugar desde octubre de 2016. Los dos acusados se dedicaban a la realización de pequeñas obras y reformas y emplearon a varias personas a las que no realizaron contrato legal, no les entregaron nóminas ni les dieron de alta en la Seguridad Social. Además, falsificaron documentos para no pagar materiales que iban adquiriendo de otra empresa, utilizando para ello la firma de empleados a sus espaldas. Los dos empresarios reconocieron ayer al mediodía los cargos ante la sala.