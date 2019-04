Cinco detenidos en Mallorca por estafas a través del teléfono móvil

La Policía Nacional ha detenido en los últimos días a cinco personas como presuntos autores de un delito de estafa a través de teléfonos móviles.

La investigación comenzó con la recepción de varias denuncias interpuestas en diferentes localidades de España en las que los perjudicados daban cuenta de que, sin su conocimiento ni autorización, se habían realizado transferencias desde sus cuentas bancarias a otras cuentas desconocidas para ellos.

Estas transferencias ilícitas se llevaron a cabo a través de una aplicación de móvil, la cual permite enviar y recibir dinero utilizando únicamente el número de teléfono, transfiriéndose fondos de manera instantánea.

Los cinco detenidos recibieron en sus cuentas bancarias las cantidades económicas estafadas, por un importe superior a 5.000 euros.

Tras diversas gestiones se logró identificar a los titulares de las cuentas bancarias destino de las transferencias fraudulentas, todos residentes de Mallorca, que han sido detenidos.

Según los investigadores, en una gran mayoría de las ocasiones, los delincuentes obtienen las claves para operar con el servicio de banca online de las víctimas, mediante la utilización de diferentes técnicas de ingeniería social; por lo que advierten de la peligrosidad de facilitar información sensible o contraseñas a través de Internet e instan a navegar por la red con responsabilidad y sentido común.

Es recomendable revisar las cuentas bancarias y observar detalladamente los cobros y transferencias de forma habitual, eso evitará que el dinero estafado sea mayor, al parar la dinámica delictiva en el momento de detectarla. Los ataques tecnológicos tanto a las entidades bancarias como a las cuentas personales son intentados constantemente con el objetivo de lograr el mayor lucro posible, por lo que se debe ser reservado con los datos bancarios y con sus claves, debiendo ser éstas "fuertes". No use las típicas claves o contraseñas como 111111, 222222, 123456, fechas de cumpleaños y cualquier número o palabra fácilmente adivinable por cualquiera.

Tampoco usar la misma contraseña en todos los sitios y a todo momento y recuerde no ser observado cuando las teclea tanto desde su ordenador como desde su teléfono. Si opera por internet obtenga la dirección correcta de su banco, no elija la primera que ve, compruebe que es la verdadera, la segura es "https", no "http". No facilite datos bancarios por teléfono aunque crea hablar con alguien de su entidad bancaria, telefónica u otra y sea prevenido con esas ofertas a las que no puede decir que no pero que después salen caras.