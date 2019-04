El padre del joven muerto tras un botellazo: "Toda nuestra vida ha cambiado"

"Toda nuestra vida ha cambiado, toda. La muerte de mi hijo nos ha afectado mucho, a toda la familia y a la familia de su pareja. Es muy triste cuando llega la Navidad y se encienden las luces ver a un niño de 14 años con una depresión en el sofá en vez de estar con sus amigos. El padre de Santiago Garrido, el joven de 23 años que murió tras sufrir un botellazo en la cabeza en la Nochebuena de 2017 en Ibiza, ha roto a llorar hoy en la segunda sesión del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Palma.

El progenitor ha recordado que, horas antes del crimen, estuvo cenando con su hijo en casa. "Me enseñó el teléfono móvil, era el último modelo. Estaba como loco con su móvil. Santiago estudiaba, no fumaba, no bebía. Era un chico sano y trabajador. Hacía un curso de socorrista y vivía con su novia. Todas las tardes iba al gimnasio", ha detallado el testigo, quien ha añadido que a raíz de la muerte violenta de su hijo su familia ha precisado ayuda psicológica.

Un hermano de Santiago Garrido también ha subrayado que era un joven "muy pacífico", que no tenía problemas ni se metía con nadie. "Se sacaba el curso de socorrista para trabajar la próxima temporada, estaba muy contento e ilusionado. Él siempre ha estudiado. Nos sentíamos orgullosos de él. No nos podíamos esperar que le pasara algo a él. Estuve hablando con él por whatsapp esa noche. Al día siguiente, te llaman y, de repente, todo ha cambiado. Él no se hubiera imaginado que le iba a ocurrir algo así", ha manifestado el joven sin poder contener las lágrimas.

El hermano de Santiago, junto con la pareja de la víctima, accedieron a su cuenta de google y pudieron ver su historial. "Accedimos a la geolocalización de su teléfono y vimos su recorrido. Primero, iba por la Platja d´en Bossa y luego, a la vuelta, el móvil se paraba e iba en dirección contraria. En poco tiempo el móvil se paró y fue hacia atrás. Hicimos capturas de pantalla y lo comunicamos a la Policía", ha recalcado el familiar, quien junto a la novia de Santiago, facilitaron las claves del teléfono a los investigadores.