El acusado de matar a un joven de un botellazo y robarle en Ibiza niega los cargos

Steven G.Z., acusado de matar a Santiago Garrido, de 23 años, de un botellazo en la cabeza y robarle su teléfono móvil en la Nochebuena de 2017 en Ibiza, ha negado hoy los cargos de forma tajante ante el jurado popular que le juzga en la Audiencia de Palma.

"No recuerdo haberme encontrado con nadie esa noche, no tuve ningún incidente ni vi nada, no propiné ningún botellazo", ha insistido el muchacho, quien ha alegado que esa madrugada bebió alcohol, fumó unos porros y tomó ketamina y cocaína. "Pensé que me iba a dar un chungo. Mi novia también estaba mal. Había tomado cristal", ha recordado.

"Si esto hubiera sido verdad, hubiera cogido un billete y me hubiera marchado a Colombia", se ha defendido el encausado en la primera sesión del juicio. "Yo no dije ´carapolla´ a nadie, no es un término mío que suela utilizar", ha subrayado.

"Todos los días tengo este problema y me pregunto por qué me acusan. No lo hice yo y me están inculpando, estoy interesado en saber quién lo hizo y cómo lo hizo. Ninguna cámara de Figueretas me vio", ha añadido el joven, para quien el fiscal reclama 18 años de prisión por homicidio y robo con violencia. Mientras, la acusación particular solicita 24 años de cárcel por asesinato y robo.

"Yo no le robé ningún móvil ni lo toqué a él. Solo lo vi por una foto que me enseñó un pizzero", ha explicado en referencia al joven fallecido, del que ha dicho que no lo conocía de nada.

"La banda de Los Guasones no existe. Nos dicen así por un cantante de reggaeton y trap. Yo no vine a España a hacer bandas. Esa banda no existe", ha destacado Steven G.Z., que ha negado ser el líder de este grupo.