Juzgan a un hombre por exhibicionismo y abusos sexuales a un menor discapacitado

Un hombre ha sido juzgado hoy en Palma por un delito continuado de exhibicionismo y por abusar sexualmente de un menor de 15 años con una discapacidad psíquica en un pueblo del norte de la isla en 2013.

El acusado ha negado de forma tajante los hechos y ha explicado que el niño dice cosas que son inciertas. El sospechoso ha rechazado haber llevado al menor en su coche a Palma, a Pollença o a cualquier otro sitio. También ha negado haberse masturbado delante de él dentro del vehículo, en su puesto de trabajo o bien en su casa cuando se duchaba completamente desnudo en presencia del niño.

"Nunca he ido con él a Palma en mi coche, jamás. Y jamás ha estado en mi casa estando yo. El niño no paraba de entrar en todos los lugares, entraba en los restaurantes, los comercios, en cualquier lugar entraba. Tenía confianza con todo el pueblo y, por eso, entraba por todo. Los albañiles me dijeron que había entrado en mi casa y una amiga lo pilló una vez en las escaleras de mi vivienda. Pero, estando yo, jamás ha estado conmigo en casa. El niño dice cosas que son inciertas", ha recalcado el hombre, que ha añadido que a él no le constaba que tuviera una discapacidad.

"Nunca he quedado con él por Facebook. Una vez le dije a su padre que le había pedido que tuviera cuidado con la pelota cuando jugaba al lado del restaurante. Yo siempre estaba trabajando, no tenía ningún día libre", ha recordado el encausado.

Mientras, el menor, en una exploración anterior que ha sido visionada hoy en la vista oral, reconoció que el hombre se tocaba los genitales delante de él en el restaurante donde trabajaba, en su casa, en el baño y en el coche. "Él me daba cosas para que yo no dijera nada, me regalaba cosas, me daba dinero. Me acompañaba con el coche. Se quitaba la ropa y se tocaba. En algunas ocasiones, él me ha tocado. Me desabrochaba el pantalón y me tocaba", indicó el niño en una declaración anterior en el juzgado. El menor confirmó entonces que el hombre se exhibía desnudo ante él y que también abusaba de él.

La fiscalía solicita un año de prisión para el encausado por un delito continuado de exhibicionismo, mientras que la acusación particular, que ejerce el Consell de Mallorca, reclama penas que suman cuatro años y tres meses de cárcel por cuatro delitos de exhibicionismo y otro de abuso sexual. Por su parte, el abogado defensor pide la libre absolución de su representado.

Los guardias civiles que investigaron el caso han resaltado que la víctima describió con detalle el interior del domicilio del sospechoso. El menor pasó a ser tutelado luego por el Consell de Mallorca. Una trabajadora social que estuvo con el perjudicado en un centro de acogida ha recordado que el niño tenía "miedo" de encontrarse con ese señor por la calle.

Las psicólogas que se entrevistaron con el menor han indicado que presentaba unos parámetros de haber sufrido abusos. Según las especialistas, se trataba de un menor vulnerable tanto por la edad como por sus características psicológicas. El niño tenía entonces un 38 por ciento de discapacidad psíquica debido a un retraso madurativo.

Las peritos han concluido que su testimonio es creíble y válido. Además, el perjudicado presentaba un estrés postraumático como consecuencia de los hechos sufridos, según han explicado hoy las expertas.