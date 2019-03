El okupa precipitado es un menor con detenciones por acoso, lesiones y amenazas

El okupa magrebí precipitado el martes de un cuarto piso de un edificio en construcción en Palma es un menor muy conflictivo, fugado de un centro de acogida. Posee numerosos antecedentes violentos tras haber llegado irregularmente a Mallorca.

Este adolescente de 17 años, de nacionalidad marroquí, ha pasado por dos centros de acogida de Palma, antes de fugarse de este último, donde ha dado sobradas muestras de su carácter violento. Buena prueba de ello es que ha sido detenido por acoso a una educadora, le ha clavado un tenedor en la mano a otro interno y ha amenazado de muerte a la cocinera de uno de estos centros.

El joven precipitado es un denominado Mena (menor no acompañado), que había llegado irregularmente a España. Precisamente por no haber alcanzado aún la mayoría de edad, no podía ser devuelto a su país de origen Tras fugarse de este último centro de acogida de Palma, había encontrado refugio en un inmueble okupado situado en el número 31 de la calle Reyes Católicos de Palma.

Al parecer, el adolescente deambulaba el pasado lunes, supuestamente bajo los efectos de las drogas, por el inmueble okupado cuando se precipitó por el hueco del ascensor desde una cuarta planta. Los colchones que había apilados en el fondo contribuyeron a salvar milagrosamente su vida. A continuación se fue a dormir, pero a la mañana siguiente se quejaba de fuertes dolores bajo la manta. Pese a que el jergón había amortiguado el impacto, el fuerte golpe le había producido una fisura en una costilla.

Sobre las doce del mediodía, un compañero del afectado avisó el martes a los servicios de emergencias. Los bomberos se encargaron de sacarle al exterior en camilla. Una vez en el exterior, las asistencias sanitarias se hicieron hecho cargo de él y le trasladaron a un hospital. Entre las contusiones que presentaba, la más grave le había producido la fisura de una costilla. Fue trasladado en ambulancia hasta un hospital. Por su parte, agentes de la Policía Nacional abrieron una investigación para determinar de quién se trataba y tratar de esclarecer las circunstancias por las que se había caído.

Los vecinos de la calle Reyes Católicos se quejan de la inseguridad que sufren en el barrio por la presencia de estos adolescentes en este inmueble okupados. De acuerdo con los testimonios de los residentes, sospechan que estos menores son los presuntos autores de la oleada de robos en vehículos registrados en la zona recientemente.

En las últimas semanas, varios menores magrebíes han protagonizado hechos violentos en centros de acogida de Palma. Hace unas semanas, la Policía Nacional detuvo a uno de estos adolescentes, llegados irregularmente, por intentar violar a una monitora. Al parecer, se trata también de un miembro de la misma pandilla del menor precipitado.