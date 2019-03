Herido grave un joven okupa tras precipitarse de un tercer piso en Palma

Un joven magrebí de unos veinte años ha resultado herido grave tras precipitarse desde un tercer piso en Palma. Al parecer, la víctima había caído el lunes por el hueco del ascensor del inmueble, aunque debido a los intensos dolores un compañero ha avisado a los servicios de emergencia.

El incidente ha ocurrido sobre las 12.20 horas en un inmueble situado en el número 31 de la calle Reyes Católicos de Palma. Uno de los moradores ha avisado a los servicios de emergencia para avisar de que un joven se encontraba malherido tras caerse por el hueco del ascensor del edificio en obras.

Un dispositivo especial se ha movilizado hasta el lugar donde han ocurrido los hechos. Ante la dificultad para llegar al lugar donde se encontraba la víctima, Bombers de Palma se han adentrado en el edificio en obras para sacarle al exterior. Una vez fuera, las asistencias sanitarias del Ib-salut se han encargado de estabilizarle antes de trasladarle a un hospital.

Efectivos de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer cómo se han producido los hechos. De acuerdo con el testimonio del compañero de la víctima, se había precipitado de forma accidental. No obstante no descartan que alguien pudiera estar implicado en los hechos.

El malestar en el vecindario por la presencia los moradores de este edificio okupado, desde hace un año, es prácticamente unánime. "Ha habido una oleada de robos en los coches que no había pasado nunca", se quejaba Fernando García, un vecino del barrio. En este sentido, otro residente aseguraba que había sufrido dos robos dos días consecutivos. "Anteayer me abrieron el coche y me robaron herramientas por valor de 700 euros. Ayer me lo han vuelto a abrir y me han quitado dos botes de pintura", asegura.