Levantan 14 actas por infracciones muy graves en bares de Palma

Puertas de emergencia bloqueadas, extintores caducados, permitir fumar o consumir drogas en los locales u operar como discoteca sin la preceptiva licencia para ello. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional han detectado toda esta serie de irregularidades en bares de Palma en una operación conjunta. Han incoado 14 actas por infracciones muy graves.

El operativo especial se ha puesto en marcha el pasado fin de semana en diversos establecimientos de la capital balear. En concreto se ha actuado en locales de la avenida de Joan Miró, s'Aigo Dolça, Son Cotoner y s'Escorxador. Efectivos de la Patrulla Verde de la Policía Local se han encargado de levantar más de una docena de actas, tras detectar infracciones muy graves a la ordenanza municipal.

Una de estas irregularidades muy graves detectadas en estos locales versaba sobre el incumplimiento de las medidas de seguridad. En este sentido, habían encontrado en estos locales puertas de emergencia cerradas o bloqueadas o extintores con la fecha de caducidad superada con creces. En otros establecimientos contravenían abiertamente la Ley antitabaco al permitir fumar en estos bares. Otro tanto ocurría con el consumo de drogas. Así, un cartel en uno de estos 'pubs' no podía ser más explícito: "Prohibido estupefacientes si no me invitas".

Uno de los casos más singulares detectado en estos locales ha sido que alguno de ellos operaba como discoteca sin licencia alguna para esta actividad. De hecho, ni siquiera la habían solicitado.