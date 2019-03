Absueltos de estafar a un anciano con alzhéimer con la compra de su casa en el Molinar

La Audiencia de Palma ha absuelto a una pareja de un delito de estafa agravada a un vecino, un anciano enfermo de alzhéimer, al que compraron su casa, una planta baja en primera línea del Molinar, en octubre de 2011 por 200.000 euros, ocho veces menos de su precio en el mercado inmobiliario de alrededor de 1.700.000 euros. El tribunal de la sección segunda ha exonerado a los dos acusados, que se enfrentaban a penas de cinco y ocho años de prisión, al dudar de que ambos conocieran la enfermedad mental que padecía el perjudicado en esas fechas debido a su estado incipiente.

Además, la sala no ha apreciado engaño ni prevalimiento en la operación de compra del inmueble por parte de los sospechosos. Según detalla la sentencia, dicho negocio venía a suponer para el vendedor, además de un sustancioso ingreso económico, la conservación vitalicia de la posesión de su vivienda habitual y no su "desposesión" de la misma, ya que conservaba el usufructo.

Dos años después de la operación inmobiliaria, la sección quinta de la Audiencia de Palma declaró nula la compraventa de la planta baja situada en la calle Vicari Joaquim Fuster, en el barrio del Molinar, en otra sentencia al argumentar que en el momento de la firma de la escritura pública el anciano tenía su capacidad volitiva afectada por un deterioro cognoscitivo derivado de la enfermedad de alzhéimer.

Durante el juicio, la mayoría de testigos indicaron que no sabían ni observaron rasgo alguno de la patología mental del perjudicado en esas fechas. Según su versión, el hombre no manifestaba ningún síntoma. Los peritos alcanzaron dispares conclusiones. Uno de los doctores explicó que este tipo de enfermedad "puede manifestarse y, sin embargo, no evidenciarse".

Según se declara probado, el 19 de octubre de 2011 el anciano vendió la nuda propiedad de su vivienda habitual en el Molinar a un matrimonio vecino por 200.000 euros. La casa estaba valorada en 1.700.000 euros. En esa época, el hombre sufría un incipiente alzhéimer, muy difícil de apreciar por quien no fuera un especialista en la materia. La operación se anuló en febrero de 2014.