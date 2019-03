Amenaza con denunciar a su pareja por maltrato "por no darle marihuana" en Palma

Una mujer amenazó, supuestamente, a su pareja con denunciarle por malos tratos "si no le proporcionaba marihuana". Para fabricar el escenario, presuntamente arrojó Coca-Cola por el suelo y avisó a la Policía Local. Sin embargo, las explicaciones de ella no convencieron a los agentes.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la mañana del sábado en un domicilio de la calle General Ricardo Ortega de Palma. Una mujer colombiana de 29 años, visiblemente nerviosa, llamó a la Policía Local para achacar a su pareja, mallorquín de 33, que el Consell de Mallorca les hubiese quitado la custodia de su hijo. Asimismo, la denunciante se mostró contrariada tras admitir que le había pedido marihuana a su compañero y este le dijera que no.

Tras entrevistarse con el hombre, los agentes no encontraron indicios de malos tratos. El sujeto aprovechó la ocasión para hacer constar que ella no le dejaba entrar en el domicilio y él había tenido que saltar para acceder a su habitación, ya que dormían en dormitorios separados. Ella le habría exigido marihuana a cambio de no denunciarle.