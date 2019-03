Juzgan a un hombre por intentar violar a una joven en unos matorrales en Santanyí

Un hombre de 42 años de origen italiano ha sido juzgado hoy en Palma por intentar violar a una antigua compañera de trabajo, una joven de 23 años, en unos matorrales donde la asaltó de madrugada a mediados de junio de 2016 en Santanyí.

El acusado, que ha comparecido en la vista oral a través de videoconferencia, ha negado ser el autor de los hechos y ha alegado que esa noche no estaba en ese lugar, cerca del domicilio de la víctima.

La fiscal ha solicitado para él una pena de once meses de cárcel y una multa por un delito de agresión sexual en grado de tentativa y un delito leve de lesiones. Según su versión, la madrugada del 14 de junio de 2016, el hombre esperó a su compañera de trabajo cerca de su casa. Luego, se abalanzó sobre ella, la zarandeó y no consiguió agredirla sexualmente porque se asomó su compañero de piso alertado por los gritos de la joven. Según la fiscal, la víctima, que no ha asistido hoy al juicio, lo identificó por el pelo, ya que se lo tocó. Además, la joven señaló que él la había acosado y quería quedar con ella.

Por su parte, el abogado defensor ha pedido la libre absolución de su representado al considerar que los hechos no han quedado acreditados, ya que el acusado no estuvo en ese lugar y la perjudicada no le vio la cara, solo lo identificó por el pelo.

Un testigo, el compañero de piso de la joven, ha indicado que oyó unos gritos de madrugada y, por ello, bajó a la calle descalzo. Según ha recordado, no vio al agresor y todo le pareció muy extraño.

Los hechos sucedieron sobre las tres y media de la mañana del 14 de junio de 2016 cuando la víctima, que ahora tiene 23 años, se dirigía caminando a su casa por una calle sin iluminación en la zona de Santanyí.

El acusado supuestamente saltó de forma sorpresiva de unos matorrales donde estaba agazapado y la golpeó en la parte posterior de la cabeza con el puño, la agarró por detrás, le tapó la boca y tiró de ella para llevarla a unos matorrales.

La perjudicada se resistió, empezó a gritar pidiendo ayuda y logró zafarse de él, según la fiscalía. Un testigo oyó los gritos de auxilio y bajó a la calle, por lo que el agresor huyó del lugar.

La víctima sufrió hematomas en brazo, antebrazo y pecho.