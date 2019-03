Condenados tres menores por dar una paliza a un comerciante para robarle en Magaluf

Tres adolescentes británicos de 17 años han sido condenados por dar una paliza a un comerciante chino que los sorprendió robando en Punta Ballena, en Magaluf. Los menores propinaron puñetazos y patadas a la víctima, que podría perder la visión en un ojo, para adueñarse de cinco gafas de sol. También golpearon al padre del perjudicado cuando salió en su defensa. El fallo del juzgado de menores, ya ratificado por la Audiencia Provincial, les impone penas mínimas: una semana de internamiento y un año de libertad vigilada por delitos de robo con violencia y lesiones.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de agosto de 2018. Los tres chicos, que estaban de vacaciones en Magaluf, entraron en un bazar de la calle Punta Ballena. Uno de los adolescentes cogió cinco gafas de sol, valoradas cada una en 8 euros, de un expositor. Sin pagarlas, los menores trataron de marcharse.

Uno de los dueños del negocio, regentado por una familia china, los interceptó. Cogió de la camiseta al turista que llevaba las gafas y este se revolvió. "Llevaba un vaso con bebida y me la tiró en la cara. Yo no podía ver nada y empezó a darme golpes en la cabeza hasta que me caí al suelo", explicó la víctima a este diario tras la agresión.

Los otros dos menores británicos se unieron entonces a la lluvia de golpes, pegándole patadas y puñetazos en varias partes del cuerpo. "Me cubrí la cabeza con las manos y ellos seguían dándome", contó el perjudicado. El padre del joven se encontraba en la tienda y trató de socorrerle. Pero cuando se acercó, los adolescentes la emprendieron también a golpes contra él. Los tres acusados acabaron marchándose apresuradamente de la tienda.

Pero su fuga fue corta. Los vigilantes de seguridad de un pub presenciaron la brutal agresión y acudieron al lugar. Consiguieron interceptar a los tres agresores cerca de allí y alertaron a la Guardia Civil. Los agentes arrestaron a los menores, que fueron trasladados al cuartel.

A consecuencia de la agresión, el joven comerciante tuvo que ser trasladado en ambulancia a Son Espases. Sufrió un hematoma en la órbita que le impedía abrir el ojo derecho y diversas heridas en la mejilla, el labio, la cabeza, las rodillas, las piernas. También padeció una fisura en un diente. Fue hospitalizado, pero recibió el alta poco después.

Su padre también precisó asistencia médica por los golpes recibidos. El hombre sufrió lesiones en una muñeca, las rodillas y el cuello y un chichón en la cabeza.

Los tres adolescentes comparecieron en un juzgado de menores de Palma. Allí reconocieron los hechos y aceptaron una condena mínima. La sentencia les declaró autores de un delito de robo con violencia y dos de lesiones, uno de ellos de carácter leve. Por ellos les impuso siete días de internamiento en régimen semiabierto y un año de libertad vigilada.

El fallo les impuso además que indemnizaran a las dos víctimas por las lesiones causadas, las gafas robadas y el móvil de uno de ello, que se rompió durante la agresión. El juzgado de menores no fijó una cantidad, ya que no estaba claro si el joven sufriría secuelas por los golpes recibidos.

El comerciante chino recurrió la sentencia. Alegó que sin conocer el alcance exacto de las lesiones no debería haberse dictado el fallo judicial, ya que los hechos podrían ser constitutivos de delitos más graves. En su recurso, explicó que el joven podría llegar a perder la visión de un ojo a consecuencia de la brutal agresión.

El tribunal de la sección segunda ha rechazado ahora su recurso. Los magistrados entienden que, además de no haber pruebas de esta posible secuela, en caso de que la sufriera no modificaría la tipificación de los hechos. Así, la Audiencia ha confirmado la sentencia del juzgado de menores.