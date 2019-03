El chófer de la EMT que atrapó a un carterista: "No soy un héroe"

Este veterano chófer fue aclamado por sus pasajeros el domingo tras impedir que un ladrón lograra escapar con tres carteras. Él niega que su acto sea heroico y asegura que se limitó a cumplir con su deber.

Un veterano conductor de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma desde hace doce años tuvo un comportamiento determinante el domingo para atrapar a un carterista que había estado robando en el interior de su vehículo, en la línea 23. Al llegar a la altura del Palacio de Congresos, paró el bus y abrió la puerta delantera para que se apeara un pasajero. Al ver bajar al ladrón, corrió tras él para que no escapara. Agentes de la Policía Nacional le detuvieron poco después. Los pasajeros le agradecieron su valiente acción con una ovación.

P ¿Cómo se dio cuenta de que llevaba un carterista dentro del autobús?

R Llevaba el autobús lleno de personas del Imserso desde s'Arenal a Palma. Se bajaron muchos pasajeros en el Palma Aquárium. Entonces, un viajero me dijo que llevaba dentro un carterista.

P ¿Por qué se paró entonces ante el Palacio de Congresos?

R Me puse en contacto con la central a través del SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación), les comuniqué la incidencia y concreté la parada. Me dijeron que buscara un punto de encuentro para que esperara allí la Policía. Les propuse el Palacio de Congresos porque se podía aparcar bien y me dijeron que me parara allí.

P ¿Se dio cuenta el carterista de que había sido descubierto?

R Yo creo que sí. Cuando me acercaba al Palacio de Congresos empecé a reducir la marcha. Además, el chico que me había dicho que había un carterista dentro se tenía que bajar. Le abrí una puerta delantera para que se bajara por allí. Entonces, el ladrón también se percató y aprovechó la oportunidad para tratar de escapar.

P ¿Cómo se le ocurrió ir tras él? ¿No tenía miedo de que le pudiera sacar un arma?

R No he hecho ni más ni menos que lo que tenía que hacer. No soy un héroe. Es lo mínimo que podía hacer en esa situación. Hace unos días me fui de excursión con mi hija y perdí la cartera. Tenía muy reciente en la memoria el trastorno que supone tener que renovar la documentación. Más aún para toda la gente de edad avanzada que llevaba en el autobús.

El veterano conductor, de pie, saluda ayer a un compañero al volante. B. RAMON

P Los testigos indicaron que usted demostró una estupenda condición física y que salió corriendo a gran velocidad para arrinconar al ladrón.

R Mido 2,03 metros y he jugado al baloncesto, pero nada más. Ahora solo monto en bici para mantenerme en forma. Cuando salí, vi que la Policía no estaba y no quería que se escapara. Si hubiese durado mucho más tiempo la carrera se me habría escapado. Corrí unos 150 metros, no habría podido aguantar mucho más. Habría sido imposible que le pudiera coger. Llegaron en ese momento los policías nacionales y les indiqué de quién se trataba, y le detuvieron. Le hallaron tres carteras robadas.

P ¿Se ha encontrado alguna otra vez en una situación tan peliaguda como esta?

R Hace dos años viví algo parecido en la línea 1 de la EMT. A un turista italiano que venía en un crucero le robaron toda la documentación. No podía ni siquiera entrar en el barco. Le dejé ante un coche de la Policía Nacional.

P ¿Ha tenido miedo alguna vez en el autobús?

R Miedo no, pero tampoco soy un inconsciente. A muchos de estos carteristas ya los conozco. Cuando paras a alguno y le dices que no puede subir, te amenazan. "No te preocupes, ya te pillaremos solo", me han llegado a decir. A otro compañero le han hecho la señal de cortarle el cuello.

P ¡Cuáles son las líneas de la EMT de Palma más conflictivas?

R Las más turísticas, donde va más gente, son las que se disputan los carteristas. Aprovechan las aglomeraciones y el tumulto para robar sin ser detectados. Yo he coincidido con muchos en las líneas 25, 23 y en la 1.

P ¿Qué consejo le daría a los viajeros por su seguridad? ¿volvería a actuar igual?.

R Lo más importante es tener todos los objetos de valor controlados: las llaves, el dinero, la cartera... Hay muchos viajeros que se descuidan y eso lo aprovechan los carteristas para robarles sin que se den cuenta. Yo tengo una madre de 84 años. Siempre que viaja una persona mayor me acuerdo de ella y sé que son mucho más vulnerables. Lo tengo muy claro: volvería a actuar igual.