Sospechan que el indigente desaparecido no estaba en la ´possessió´ incendiada de Can Pastilla

Un indigente de los que pernoctaba en la 'possessió' incendiada esta madrugada en Can Pastilla, y que se encuentra desaparecido, sospechan que no se encontraba en el inmueble. Hasta el momento se ha encontrado a dos 'sin techo' e inicialmente buscaron a un tercero. No obstante, testigos apuntan a que se podía haber marchado del lugar en bicicleta, ya que esta no se hallaba en el lugar. Los bomberos refrescaron el lugar y agentes de la Policía Local de Palma han precintado la zona para que nadie irrumpa en el antiguo restaurante.

El inmueble abandonado del Camí Torre Redona de Can Pastilla se había convertido en refugio habitual de indigentes y de okupas. Por este motivo la principal hipótesis que se maneja es que ha podido ser causado por alguno de los residentes ocasionales. Dos de estas personas que pasaban la noche allí han sido encontradas. La inquietud inicial por el paradero desconocido del otro morador habitual de estas instalaciones se han ido disipando tras consultar los agentes de la Policía Local de Palma a los vecinos. Los residentes se han mostrado convencidos de que esta persona no estaba allí.

El fuego se ha desatado sobre las cinco de la mañana en la confluencia del Camí Torre Redona con la calle Octavi August de Can Pastilla y ha cobrado una gran virulencia. Numerosas dotaciones de Bombers de Palma se han movilizado para sofocar las llamas y han estado trabajando en el lugar durante más de tres horas.

En primera instancia se han desplazado Bombers de la Playa de Palma con una autobomba y una autoescalera. Ante las dimensiones importantes que ha cobrado el incendio, han pedido refuerzos al parque central de Son Malferit, que han enviado otra autobomba y un camión nodriza.

El fuego ha sido sofocado sobre las 7.45 horas. No obstante, las labores de extinción se han prolongado durante varias horas más para refrescar la zona y evitar que las llamas se reavivaran.

A partir de este momento, una vez que el incendio se ha extinguido por completo, la principal preocupación era localizar al indigente que pasaba allí las noches y se encuentra desaparecido. Aunque luego estos temores han remitido después de consultar a los vecinos.