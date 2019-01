Una mujer sufre graves quemaduras por una explosión en un bar de Palma

Una mujer ha sufrido esta tarde graves quemaduras en cara, brazos y torso debido a una explosión en un bar de Palma. La víctima, al parecer, rellenaba de combustible líquido una estufa cuando ha quedado de repente envuelta en llamas. Las asistencias sanitarias tratan de estabilizarla en una ambulancia antes de su traslado a un centro sanitario.

El siniestro ha ocurrido sobre las cuatro y media de la tarde en el interior de un bar situado en el número 19 de la calle Manuel Azaña de Palma. Una empleada del establecimiento se encontraba dentro en esos momentos tratando de rellenar de combustible una estufa cuando una llamarada le ha saltado encima y ha salido corriendo a la calle pidiendo auxilio.

"He visto a una persona agitando los brazos en llamas y creí que era algo de las fiestas de estos días. Luego me he dado cuenta de que era una mujer en una bola de fuego que pedía auxilio", ha señalado una joven testigo del accidente laboral visiblemente afectada.

Un dispositivo especial de emergencias se ha movilizado hasta el lugar con Bombers de Palma, Policía Nacional y Policía Local. También se han desplazado ambulancias del Ib-salut.