Devastador incendio en una ´possessió´ abandonada de Can Pastilla

Un devastador incendio ha azotado desde esta madrugada una 'possessió' abandonada de Can Pastilla. Numerosas dotaciones de Bombers de Palma y Playa de Palma han combatido el avance de las llamas durante horas. El fuego ha sido ya sofocado. Hasta el momento no se han detectado heridos. La primera hipótesis apunta a que ha podido ser originado por un okupa. Hasta el momento han encontrado a dos indigentes que pernoctaban allí y un tercero se encuentra desaparecido, por lo que han iniciado su búsqueda.



El fuego se ha iniciado sobre las cinco de la madrugada en la confluencia del Camí Torre Redona con la calle Octavi August de Can Pastilla. Las llamas han cobrado una gran virulencia en poco tiempo y las labores de extinción se antojaban muy complejas.





En primera instancia se han desplazado hasta el lugar del siniestro una autobomba y una autoescalera del parque de la Playa de Palma para combatir el incendio y atacarlo desde arriba, debido a las serias dificultades para aproximarse que presentaba. Ante las grandes proporciones que había cobrado el fuego, han pedido refuerzos al parque central de Son Malferit. Una autobomba y un camión nodriza se han desplazado.



Sobre las ocho menos cuarto de la mañana, el fuego se ha sofocado. No obstante, los esfuerzos de los bomberos se centran ahora en refrescar la zona y evitar que las llamas se reaviven. No se han detectado víctimas, aunque se ha desplomado un techo de la vieja 'possessió'.