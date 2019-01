Absuelto un joven en Palma de violar a una menor y abusar de su hermana

La Audiencia de Palma ha absuelto a un joven de violar a una adolescente y abusar sexualmente de su hermana, ambas menores de edad, en la azotea de un céntrico hotel de la ciudad en diciembre de 2015 al considerar que el muchacho pensó que contaba con el consentimiento y aprobación de ambas.

La sección segunda recalca que la prueba practicada no es suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado. La sala detalla que tanto la hipótesis de la acusación como la de la defensa son posibles y por tanto la balanza probatoria debe inclinarse a favor del procesado, defendido por el abogado Carlos Barceló, porque prima la presunción de inocencia. Además, existen dudas sobre su culpabilidad y sobre si las conductas sexuales fueron o no consentidas. El joven creyó que las dos menores las aprobaban y aceptaban. El tribunal no aprecia violencia ni intimidación y duda de si la víctima trasladó al joven su negativa de modo claro y rotundo. El acusado primero tocó a una de ellas y luego tuvo sexo con otra.