Reclaman ayudas para instalar mamparas de seguridad

La Asociación Sindical de Autónomos del Taxi y la Asociación Mallorquina de Trabajadores Autónomos del Taxi, adheridas a la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), han expresado su "gran preocupación" por la oleada de atracos violentos a taxistas registrada en las últimas semanas y reclaman a las autoridades actuaciones para que el sector pueda"volver cuanto antes a la normalidad".

En un comunicado hecho público ayer las asociaciones de taxistas insisten en la "necesidad de equipar a la flota de taxis con mamparas antirrobo y cámaras de seguridad. Estos atracos demuestran que no hemos llegado a tiempo y que es necesario establecer un plan de urgencia para instalar estos elementos cuanto antes".

Tanto Biel Moragues como Toni Cladera, presidentes de las dos asociaciones, reclaman a las autoridades competentes que solucionen este problema lo antes posible para volver a la normalidad. Añaden que las graves agresiones que están sufriendo los taxistas "están creando un clima de nerviosismo y miedo" entre los profesionales del sector.

"Es necesario dotar a los taxistas de elementos de seguridad", mantiene el comunicado conjunto. "En numerosas ocasiones hemor remarcado a la administración pública la necesidad de equipar a la flota de taxis con mamparas blindadas antirrobo y cámaras de seguridad".

Toni Cladera remarca la necesidad de que la Policía Local "tenga una mayor implicación no solo en este tipo de delitos, sino en otros hechos que suceden diariamente y ante los que no se está protegiendo a un sector que realiza una labor de transporte público". Desde las dos asociaciones manifestaron todo su apoyo "a los compañeros afectados y a sus familias" y recuerdan al resto de profesionales del taxi que hasta que se solucione el problema "hay que procurar no llevar grandes cantidades de dinero".