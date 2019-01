Juzgan a un joven por quebrantar la orden de alejamiento de su ex en Palma

Un joven de 25 años fue juzgado ayer en Palma por quebrantar una orden de alejamiento de su exnovia, menor de edad, después de que esta le hubiera denunciado por violación en junio de 2018.

Los hechos se remontan a la tarde del pasado 12 de diciembre de 2018 cuando el acusado y la víctima, de 17 años, coincidieron en la cancha de fútbol de la plaza Fleming, en Palma. Según la versión del muchacho, esa tarde fue a la pista deportiva para jugar a fútbol y no se dio cuenta de que su ex estaba allí. "Yo estaba concentrado en lo mío, no vi a mi expareja, estaba oscuro. Yo no me acerqué a ella ni vi al grupo de chicas", reiteró el sospechoso. "Toda la vida he ido a la plaza Fleming. Primero estuve jugando un partido, perdió mi equipo y después estuve dando toques al balón. Entonces, vino la Policía, me dijo lo ocurrido y que me tenía que ir. Cogí mi bolsa de deporte y me fui", añadió el encausado.

Un policía local de Palma manifestó que el joven sospechoso cogió sus cosas y se marchó del lugar. "Él colaboró, nos dijo que no la había visto a ella. Él jugaba a fútbol en ese momento en la pista. De hecho, lo sacamos de allí en el momento en el que jugaba. La víctima estaba nerviosa por la situación. No sabía si el quebrantamiento había sido aposta o era fortuito", declaró el agente.

Mientras, la perjudicada, que iba acompañada por una hermana y una amiga, todas ellas menores de edad, recalcaron que el acusado las vio, ya que las estuvo mirando de forma constante e incluso se reía mientras hacía tonterías con el balón.

La víctima recordó que en un primer momento acudieron a la plaza Fleming y, como no había nadie y se aburrían, decidieron marcharse a la plaza de España. En ese instante, ella vio que el muchacho llegaba. Al cabo de un tiempo, regresaron a la pista deportiva y él seguía allí. "Él me vio, me miró, estaba jugando solo con la pelota. Yo esperé a que él se fuera, pero me estaba vacilando, se estaba riendo, me miraba, seguía con la pelota y se fue con sus amigos a bailar. Yo me salí de la pista y llamé a la Policía", recalcó la menor perjudicada.

Su hermana y una amiga de 13 años detallaron que ella se puso nerviosa al ver a su ex. La fiscalía y la acusación particular pidieron ayer una pena de nueve meses de cárcel para el joven por un delito de quebrantamiento de medida cautelar. El abogado defensor reclamó la libre absolución.

Mientras, una decena de personas se concentró ayer en la sede de Vía Alemania, con una amplia presencia policial, para protestar por el caso y pedir protección para la víctima. "Yo sí te creo", gritaron, con una pancarta en la que se leía 'Stop violaciones'. Un juzgado investiga al joven por abusos sexuales y también hay otra denuncia por quebrantamiento.