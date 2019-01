Protesta ante el juicio por violación a una menor en Palma

La organización Stop Desahucios ha celebrado esta mañana una concentración ante los juzgados de Vía Alemania para protestar por una presunta violación sufrida por una menor vinculada a la entidad, cuyo juicio esta fijado para hoy.

"El pasado mes de junio una compañera nuestra de 16 años de edad fue violada durante horas, supuestamente por un hombre con antecedentes de intento de homicidio, violación, etc. A pesar de que la violación fue grabada, de que hay testigos, de que consta un informe médico con graves lesiones y de que familiares y amigos del violador quisieron linchar a nuestra compañera y a su madre el día de la ratificación de la denuncia, el violador sigue campando a sus anchas por la calle, rompiendo con frecuencia la orden de alejamiento y forzando a la compañera a cambiar de domicilio hasta en cuatro ocasiones. A principios de julio, ya convocamos una protesta en los juzgados y nos sumamos a una manifestación por este mismo caso durante el verano. Este caso gravísimo de desprotección es solo la punta del iceberg. No vamos a permitir nuevas agresiones. Y no vamos a permitir más desprotección, ninguna nueva agresión, que el juzgado dejé en libertad al supuesto violador" indicaron desde Stop Desahucios en relación al caso ocurrido en la zona de Corea, de Palma, y que ha provocado la acción de protesta.

Además de Stop Desahucios, se han sumado al a protesta otras entidades como Associació Cap Endevant. Defensem les pensions, Asociación Camino de la Justicia, Asociación Hortaleza Boxing Crew, Asociación Las desterradas hijas de Eva, Asociación Marea Turquesa, Associació Memòria de Mallorca, Asociación Proteger a nuestros hijos no es delito, Asociación Yo sí te creo hermana, CDR Canamunt, Ciutat per quiu l'habita, Colectivo Aplasta al pederasta, Coordinadora de Pensionistas de Mallorca, Lliga Feminista de la UIB, Plataforma Alquiler Digno Mallorca, Plataforma Feminista Libres y combativas, y las organizaciones políticasActúa Baleares, Área de la dona de EUIB, Convocatoria Cívica, Balears en Comú.