Juzgados por el timo del agua y el coche en Palma

Llamaban a la puerta de casa de ancianas en Palma con la excusa de pedir agua porque el motor del coche se había recalentado. Con este pretexto, uno de ellos distraía a la víctima, mientras que otro se introducía en el domicilio y desvalijaba a la moradora.

Los dos sospechosos, una mujer y un hombre, han sido juzgados este mediodía en un juzgado de la ciudad por hurtar a ancianas utilizando este ardid a principios de 2017. Ambos han negado los hechos. Según su versión, nunca han estado en estas viviendas y no saben nada de los hechos.

Sin embargo, una de las víctimas, de 78 años, y dos vecinos los han reconocido sin dudar durante la vista oral. "Sí, son ellos, claro que los reconozco", ha recalcado con seguridad la perjudicada, que utilizaba un caminador debido a sus problemas de movilidad. El acusado, con cara de asombro, la ha interrumpido: "¿Está segura señora?". La magistrada le ha llamado la atención: "Guarde silencio, ahora no puede hablar".

La fiscalía solicita para el hombre encausado una pena de multa por un delito leve de hurto y para la mujer, un año y medio de prisión y otra multa por dos hurtos con la circunstancia agravante de reincidencia, ya que a ella le constan dos condenas anteriores por robo y por hurto.

La sospechosa ha manifestado que no acudió a dos viviendas de Palma los días 24 de enero y 13 de febrero de 2017. "Estaba comprando ropa para mi marido que se iba a entregar en prisión y el segundo día no me acuerdo dónde estuve. Yo no sé nada de todo esto. Yo no lo he hecho. La víctima se habrá confundido de persona. Yo llevo ocho años viviendo en Manacor. No tengo carné de conducir", ha detallado.

La mujer también ha subrayado que no conocía de nada al otro acusado. Él lo ha confirmado. "No la conozco, hoy es la primera vez que la he visto", ha apuntado el hombre, quien ha insistido en negar los cargos. Según su versión, en esas fechas se hallaba en Logroño. "Yo no fui a esa casa, no tengo carné ni vehículo, no sé conducir. Trabajo de chatarrero", ha explicado ante la sala.

Una de las víctimas, una anciana de 78 años, ha recordado que se hallaba sola en casa la tarde del pasado 24 de enero de 2017 porque su marido se acababa de marchar al club de la tercera edad. "Yo estaba en el portal y llegaron los dos en un coche. Ella me pidió agua, la dejé pasar al patio donde tenemos un grifo. Yo creía que no me haría daño. Le di agua en un cubo. A él no le vi entrar. Solo hablé con la mujer. Ella cogió el cubo de agua y lo tiró debajo del coche. Yo tenía el bolso en el comedor, luego me di cuenta de que me lo habían quitado. No he recuperado nada", ha asegurado la perjudicada, a la que le sustrajeron el bolso con una cartera con diez euros, las fotografías de sus nietos y unos guantes de piel.

Una vecina vio a la pareja sospechosa arrojando un cubo o dos de agua bajo el coche y luego dando las gracias a la moradora. Y otro residente observó desde la ventana un automóvil plateado con el capó abierto y luego cómo el acusado se introducía en la casa de la septuagenaria corriendo.

Dos semanas más tarde, el 13 de febrero de 2017, la sospechosa presuntamente utilizó el mismo ´modus operandi´ con otro compinche sin identificar para desvalijar a otra víctima en su domicilio en Palma. Con la excusa de pedir agua para el coche, se apoderó de un joyero con dos pulseras, varios pendientes, cuatro cadenas con colgantes, anillos, todo ello de oro, además de dos relojes y una cruz de diamantes, según la fiscalía.

El juicio no ha acabado hoy y seguirá en febrero en la sede de Vía Alemania, en Palma.