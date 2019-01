Piden seis años de cárcel a un hombre por intentar violar a una mujer en Magaluf

El agresor se adentró en los baños de mujeres de un local de copas de Magaluf. Una vez allí acorraló, presuntamente, a la víctima en el inodoro para intentar violar a una chica. Por fortuna, ella logró huir y no consumó la agresión sexual.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgará el próximo martes al procesado, de nacionalidad senegalesa, por un presunto delito de agresión sexual en grado de tentativa.

La Fiscalía solicita para el encausado una pena de seis años de prisión. No obstante, el ministerio público también insta a que sea sustituida por la expulsión del territorio nacional y prohibir su regreso a España durante un plazo de diez años. También reclama que indemnice a la víctima con la suma de 10.000 euros por el perjuicio psicológico y moral sufrido.

Los hechos que se enjuiciarán el martes se cometieron entre las ocho y las ocho y media de la tarde del 24 de junio del año pasado. Entonces el ahora procesado, que se encontraba residiendo en España de manera irregular, se encontraba en un bar del paseo marítimo de Magaluf.

De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, el sujeto actuó "con ánimo libidinoso" y se introdujo en los baños de mujeres de dicho establecimiento. En ese preciso instante, una joven se encontraba a punto de salir.

El agresor no le permitió salir. La empujó fuertemente contra la pared en los baños, donde se encontraba el inodoro. A continuación, la tiró contra la pared e intentó quitarle la ropa e introducir el pene en su vagina. No lo consiguió. La joven opuso resistencia y el agresor eyaculó sobre la ropa de la chica. Pese a la violencia que ejerció este individuo, la chica no sufrió ninguna lesión y pudo escapar del lugar.