Denuncian por apropiación indebida a un cuponero que repartió 30 millones en Huelva

Un amigo de Francisco Javier Pérez, el cuponero de Moguer (Huelva) que este martes repartió en este pueblo 30 millones de euros del Sorteo Especial de Navidad de la ONCE al vender los 75 billetes de la serie completa del 01850, agraciado con el primer premio, lo ha denunciado por presunta apropiación indebida.

Concretamente esta persona, que suele jugar partidos de fútbol con el cuponero, ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, porque considera que se ha quedado con un décimo que le había comprometido, según han informado a Efe fuentes familiares.

Al parecer, Pérez ofreció a través del grupo de Whastapp que tienen unos amigos que suelen jugar al fútbol, décimos de el número premiado, indicándole el denunciante al cuponero por comunicación privada que quería uno de ellos y confirmándole éste con un "ok" que lo tendría.

Esta persona ha adjuntado estas conversaciones a la denuncia, en la que además se precisa, según ha avanzado el diario ABC, que después de que el número haya resultado premiado ha intentado varias veces contactar con el cuponero sin éxito.

"No le coge el teléfono", han señalado desde la familia, añadiendo, además, que se ha puesto en contacto con la ONCE para contar lo sucedido y pedir a esa entidad que bloquee el cobro del premio hasta que no se resuelva la denuncia.

Francisco Javier Pérez es vendedor de la ONCE desde hace tres años y medio y repartió la fortuna en su punto de venta ubicado en la calle Pedro Alonso Niño, a las puertas de una sucursal bancaria, en pleno centro de Moguer.

Precisamente, él ha sido uno de los 75 afortunados que ha ganado 400.000 euros.