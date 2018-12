Detenido por coaccionar a su exnovia: "Reconozco que la he acosado, pero si la hubiese violado estaría en la cárcel"

"Reconozco que la he acosado, soy un pesado y siempre la llamaba antes de quedar. Pero no la he violado, si lo hubiera hecho estaría en la cárcel". Con estas palabras, el detenido por acosar a su exnovia y publicar fotos íntimas de ella en las redes sociales confesó algunos delitos nada más salir de los juzgados.

Este joven mallorquín, de 23 años, había sido detenido dos veces en menos de 24 horas por los mismos delitos de acoso, revelación de secretos y contra la libertad sexual. "Ella dijo que la había llamado 40 veces y no es verdad. La llamé 70", recalcó.

La Guardia Civil de Calvià le detuvo ayer por un delito de amenazas indirectas en las redes sociales después de que su exnovia, de 19 años, acudiera sobre las dos de la madrugada al cuartel para denunciar lo ocurrido. Un día antes le había arrestado la Policía Nacional después de que la víctima interpusiera una denuncia.

"Se lo mandé a su novio y la ha dejado. No era mi novia, era mi amante", admitió ayer el arrestado. El joven reconoce una buena parte de los delitos que se le imputan. "Me he obsesionado con ella. La llegué a querer sin querer", señaló.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma dictó el miércoles una orden de alejamiento de 200 metros de la víctima y la prohibición de contactar con ella por teléfono, mensajes o cualquier medio telemático. La Policía Nacional le había detenido por acosar y por publicar fotos íntimas de la víctima.

Al vulnerar este mandamiento judicial, la Guardia Civil le puso al detenido a disposición del Juzgado de Violencia Contra la Mujer número 2 de Palma. El detenido compareció con una sempiterna sonrisa, ajeno a la posibilidad que tenía de ingresar en prisión.

Extraña actitud



Tras analizar su extraña actitud, el Juzgado valoró que fuera explorado por un médico forense. No obstante, ante la ausencia de un facultativo en la sede judicial, se decretó su puesta en libertad. También se le hizó constar la importancia de la orden de protección dictada sobre la víctima. En caso de una nueva reincidencia, el juez le advirtió de que ingresaría en prisión.

El detenido dos veces por acosar y hostigar a su exnovia hizo hincapié en que las relaciones sexuales que había mantenido con ella "eran consentidas". Aunque la víctima denunció a la Policía que también fue obligada a mantener sexo contra su voluntad.

Asimismo, el joven indicó que no admitía que ella tuviera una relación con otro joven. "Le mandé las fotos para que viera que ella estaba conmigo. Pero no eran imágenes sexuales", precisó.