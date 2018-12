Un conductor ebrio choca contra once vehículos aparcados en Palma

Un conductor ebrio ha colisionado esta madrugada contra once vehículos estacionados en una calle de Palma y luego ha volcado. El aparatoso siniestro se ha saldado sin heridos, pero con cuantiosos daños materiales en los automóviles afectados.

Los hechos han ocurrido hoy, sobre las cinco de la mañana, en la calle Málaga en el barrio palmesano de Can Capes cuando un conductor ha entrado en la calle y ha empezado a chocar con once vehículos que estaban correctamente aparcados. Finalmente, su coche ha acabado volcando en la vía pública.

Los vecinos de la zona, alertados por el ruido, han avisado a los equipos de emergencias. Al poco tiempo, se han personado los servicios sanitarios del 061 y la Policía Local de Palma. No ha habido que lamentar heridos. El único implicado en el accidente ha sido el conductor. Los agentes le han hecho la prueba de alcoholemia y ha dado positivo, una tasa de 0,35 mg/l, que no es delito, sino una infracción administrativa, por lo que no ha sido detenido.

La Policía Local se ha encargado de confeccionar el atestado. El siniestro ha causado considerables daños materiales en los once vehículos estacionados.