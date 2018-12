Alarma en la autovía de Inca al incendiarse un camión de butano a la altura de sa Pobla

La alarma se ha instalado en la autovía de Inca al incendiarse un camión cargado de butano en la autovía de Inca, a la altura de sa Pobla. Bombers de Mallorca se encargan de sofocar el incendio extremando la precaución y se ha activado el plan de emergencia de Mercancías Peligrosas de Balears (Merpebal).



El incidente ha ocurrido sobre las dos de la tarde en el kilómetro 40 de la MA-13, la autovía de Inca, a la altura de sa Pobla. De repente, por razones que se están investigando, un camión cargado de butano se ha comenzado a incendiar. Ante el peligro que representaba, el conductor del vehículo pesado ha detenido la marcha y ha avisado a los servicios de emergencia.



Tras activar el plan especial de mercancías peligrosas, un amplio dispositivo se ha movilizado de inmediato para hacerse cargo del incidente. Bombers de Mallorca se encargan de sofocar las llamas y evitar que estas afecten a las bombonas de butano. También se han activado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, para regular la circulación, y ambulancias del Ib-salut por si las asistencias sanitarias tienen que intervenir.





Activat MERPEBAL tipus 1 per @112IllesBalears a l'autopista ALCUDIA>PALMA KM 40 per incendi camió de transport de butà. En fase control per part de @BombersdeMca.

Continuam treballant amb els altres organismes. pic.twitter.com/MEGvweDHKU