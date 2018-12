La entrevista con el jefe superior "no es posible"

El jefe superior de Policía de Balears, el comisario Gonzalo Espino, se incorporó a su puesto el pasado día 3. Ese mismo día Diario de Mallorca solicitó oficialmente hacerle una entrevista. El comisario es un oficial con una larga trayectoria profesional y que durante los próximos años dirigirá el Cuerpo Nacional de Policía en Balears. Su relevancia justifica a nuestros ojos una presentación más profunda ante la sociedad balear. Se trata, por otro lado, de un trámite por el que han pasado sin mayores problemas sus predecesores durante los últimos veinte años. Pero, para nuestra sorpresa, la respuesta ha sido un no rotundo. La Dirección General de la Policía no la autoriza. Durante esta semana hemos contactado en tres ocasiones con el Gabinete de Prensa de la Policía en Madrid en busca de una explicación a esta negativa. La respuesta textual ha sido: "Ahora mismo no es posible". ¿Por qué? "Ahora mismo no es posible". Sentimos mucho no poder ofrecer a nuestros lectores el testimonio del comisario Espino por lo que consideramos un retroceso en la política de transparencia del Cuerpo. Pero si algo nos caracteriza es que somos insistentes. Lo seguiremos intentando.



Porros en el parque infantil

El pasado miércoles una joven madre se encontraba con su niño de dos años en la zona de juegos infantiles del Parc de ses Estacions. El pequeño sube las escaleras y se introduce en un castillo que conduce a un tobogán, pero no llega a hacerlo. Regresa por donde ha entrado y se queja: "Mamá, hueles muy mal". La mujer descubre que en el interior del castillo hay un grupo de adolescentes fumando porros. Y parece que no es la primera vez, porque la Policía Local ha recibido numerosas quejas en el mismo sentido. ¿No tienen un sitio mejor para ir a fumar canutos que un parque infantil lleno de niños pequeños?



Demasiada ostentación

La obsesión de una banda internacional de origen chileno por hacer ostentación del botín que se cobraban en viviendas de Marratxí, El Toro y Bahía Azul fue su perdición. No perdían ocasión para colgar imágenes en Facebook posando con anillos y joyas de oro o exhibiendo un fajo de billetes de 100 euros. No en vano, la investigación de la Guardia Civil de Marratxí se denominó 'Operación Palton', que hace alusión a la expresión chilena de todo aquel que hace continuos alardes o fanfarronea de todos los bienes que posee. Su carrera delictiva internacional en Roma, Londres, París o Copenhague fue interrumpida abruptamente en Mallorca y buena parte de los bienes sustraídos en viviendas han sido recuperados. Estas piezas han sido valoradas en 125.000 euros. Hasta el punto de que Scotland Yard pide ahora información a los investigadores del Instituto Armado para esclarecer delitos en el Reino Unido.



Siete robos en un día

La actividad delictiva frenética de estos ladrones altamente especializados se puso de manifiesto un día en el que desvalijaron siete casas. Su afán por robar fue tildado de "voracidad terrible" por algunos investigadores. En la mayoría de ocasiones, los seis delincuentes actuaban juntos y cada uno tenía delimitada de antemano su misión. Sin embargo, un día se dividieron en dos grupos de tres y perpetraron siete golpes en residencias de Marratxí y de Bahía Azul. Entonces consiguieron un importante botín forzando puertas y ventanas, aunque la mayor parte se ha recuperado.



Un poco exagerado

Un hombre declaró esta semana como testigo protegido en un juicio por una grave agresión en Palma. La víctima, el acusado y otras personas que presenciaron los hechos coincidieron en señalar que el perjudicado recibió tres golpes en la cabeza con una barra de hierro. Sin embargo, el testigo protegido declaró que había visto como el procesado le asestaba "entre 10 y 14 golpes" con el arma.



Gran expectación

En el mismo juicio, el acusado explicó la gran expectación que provocó en el barrio de Son Gotleu la trifulca en la que se produjo la agresión. "Me asomé al balcón. En la calle parecía que iba a haber un concierto. Estaba lleno de gente, con tres calles cortadas como si fuese a haber una batalla campal", contó el hombre, que aseguró que "la situación se le fue de las manos".